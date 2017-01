Trygg Trafikk: - Kvinner bør lære menn om bilkjøring

ANNONSE

Majoriteten av de omkomne i trafikken i 2016 var menn. Totalt krevde trafikken 135 menneskeliv - 117 av disse var menn og 18 var kvinner.

Nå ber Trygg Trafikk menn om å roe seg ned bak rattet.

BER MENN LÆRE AV KVINNER: Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Foto: Trygg Trafikk

- Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring er blant de hyppigste årsakene til de alvorligste ulykkene. I flesteparten av tilfellene er bilføreren en mann, sier Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen i en pressemelding.

- Lær av kvinner

Johansen ber mannlige bilister om å lære av damene.

- Selv om det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at færre kvinner enn menn mister livet i trafikken, vet vi at kvinner generelt er mindre risikovillige. Jeg tror med fordel menn kunne lært mer av kvinner om risikovurdering, og jeg oppfordrer alle menn til å ha som nyttårsforsett at de skal roe seg bak rattet.

Historisk lavt

135 dødsfall i trafikken er historisk lavt og det året med nest lavest antall omkomne siden 1947.

2015 er det året med færrest dødsfall i trafikken - da mistet 117 personer livet.

- Ekstra grunn til å være på vakt

Selv om antallet drepte i trafikken, stiger antallet omkomne og hardt skadde myke trafikanter.

- Dette bekymrer oss og det er spesielt syklistene som ser ut til å være utsatt. Totalt omkom 12 syklister og flere hundre er skadd. 15 fotgjengere omkom. Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, gir dette ekstra grunn til å være på vakt. Tallene viser helt tydelig at arbeidet må trappes opp og at trafikantarbeidet må styrkes ytterligere.

