Trygve Hegnar slipper skatt på prakteiendom

Trygve Hegnar har den flotteste eiendom i sommerparadiset Lyngør i Tvedestrand kommune. Eiendommen har en verdi som trolig overstiger 10 millioner kroner, men selv om Tvedestrand kommune nå skal innføre eiendomskatt, slipper investoren og mediemannen unna.

Det er Tvedestrandsposten som først omtalte saken.

Kommunen har nemlig ikke innført eiendomsskatt for næring, verker og bruk, og selv om eiendommen vært forbeholdt og benyttet av Hegnar og hans familie, ble den i sin tid bygget som eksklusivt hotell. Eiendommen er dermed fritatt for eiendomsskatt.

Kan spare 100.000

Tvedestrandsposten skriver at for Hegnar betyr dette en årlig besparelse på opp til 100.000 kroner, avhengig av den reelle verdien på eiendommen.

PARADIS: Trygve Hegnars eiendom er trolig vært minst 10 millioner kroner. Den er bygd som et eksklusivt hotell.

At Hegnar slipper eiendomsskatt, bekrefter kommunens eiendomsskattekonsulent, Thomas Jørgensen til Tvedestrandsposten.

– Hvis en eiendom er registrert som næringseiendom, så får den ikke eiendomsskatt, sier han, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Planavdelingen i kommunen bekrefter overfor Tvedestrandsposten at Hegnars eiendom på Holmen i Lyngør er registrert som næringseiendom, og at den dermed er unntatt fra eiendomsskatt.

« Hegnar-metoden»

Tvedestrandsposten skriver at det grepet Trygve Hegnar tok da han fikk rive og bygge nytt på kremtomta i Lyngør, ble kalt « Hegnar-metoden» og at han dermed fikk opp det fasjonable feriestedet til tross for strenge bestemmelser i kystsonen.

Tvedestrandsposten skriver at Hegnar neppe ville hatt problemer med å betale pengene. I siste selvangivelse står han oppført med en formue på 653 millioner kroner, og en inntekt på 6,3 millioner kroner.

Tvedestrandposten har ingen kommentar fra Hegnar.

