Tsjetsjenia benekter fengsling av homofile

ANNONSE

- Det er flaut å i det hele tatt snakke om det. Det er blitt sagt at det har vært pågripelser og drap, og aviser har til og med viderebrakt navnet på et offer, men han lever, er ved god helse og er hjemme, sier Kadyrov i en samtale med Russlands president Vladimir Putin, sitert av russiske nyhetsbyrå.

Myndighetene hevder det ikke finnes homoseksuelle i den russiske republikken, og en talsperson for presidenten har tidligere sagt at man ikke kan «arrestere eller undertrykke mennesker som ikke eksisterer».

Tre drept

I mars meldte avisen Novaja Gazeta at flere hundre i LHBT-samfunnet, som inkluderer lesbiske, homofile, biseksuelle og transkjønnede, er blitt pågrepet og torturert – spesielt homofile menn. Tsjetsjenia er et konservativt samfunn der homoseksualitet er ansett som tabu, og homoseksuelle står i fare for å bli drept av slektninger.

Ifølge avisen oppfordrer lokale myndigheter familiene til de som er pågrepet til å drepe dem, for å redde familiens ære. Minst to skal så langt være drept av egne slektninger, og en tredje døde etter å ha blitt torturert.

Rapporten fra Novaja Gazeta har ført til reaksjoner verden over. Blant andre USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, sier hun er opprørt over meldingene.

Norge følger saken

Utenriksminister Børge Brende (H) reagerer på rapportene om Tsjetsjenias mishandling og tortur av homoseksuelle og antatt homoseksuelle menn de siste ukene.

- Vi vet fra før at LHBTI-personer har en utsatt stilling i Russland, og at rettsvernet deres er innskrenket. Det er viktig at dette blir grundig gransket, svarte Brende på spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) om hva regjeringen gjør for å bidra til at drap og forfølgelse av homofile i Tsjetsjenia opphører øyeblikkelig. I-en på slutten inkluderer interkjønnede.

- Norges ambassade i Moskva følger denne saken tett. Norge støtter også aktører som arbeider aktivt for de seksuelle minoritetene som er rammet i denne saken, sa han videre.

Jagland ber om etterforskning

Onsdag sendte Brende brev til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland hvor han gjentok Norges forpliktelse til å støtte rådets tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering og hatkriminalitet.

Jagland sendte tidligere i måneden brev til Russlands høykommissær for menneskerettigheter, Tatjana Moskalkova, hvor han ba henne etterforske de påståtte menneskerettighetsbruddene mot LHBTI-personer i Tsjetsjenia og dele funnene med Europarådet. Brende ber Jagland dele sin evaluering av situasjonen og vurdering av hvilke tiltak som kan iverksettes.

Moskalkova opplyser at det er igangsatt en formell etterforskning, men det skal ikke ha kommet noen "formell klage" fra noen ofre.