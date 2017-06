Turist funnet død - halvspist av øgler på «dødens øy»

ANNONSE

Den belgiske kvinnen Elise Dallemange (30) ble funnet død i jungelen på den thailandske øya Koh Tao, bare åtte dager etter hennes planlagte hjemreise til Belgia. Dødsfallet skjedde i slutten av april, men ble først gjort offentlig kjent torsdag.

Thailandsk politi har konkludert med at dødsfallet skyldes selvmord, men moren til 30-åringen sår tvil om dødsårsaken. Det skal ikke ha blitt funnet noe selvmordsbrev på åstedet.

- Tror ikke på politiet

Nå har moren kommet med en offentlig appell hvor hun ber politiet gjenåpne saken.

- Jeg tror ikke på det politiet forteller oss. Vi frykter at noen andre skal være involvert, sier moren i en uttalelse, som er gjengitt av blant annet The Telegraph.

Dallemange ble funnet død på Koh Tao, som har fått tilnavnet «dødens øy», og liket skal ha vært halvspist av øgler, skriver avisen.

Moren sier at datteren framstod som normal under deres siste Skype-samtale 17. april, like før den planlagte hjemreisen. Dallemange skal ikke ha vist noen tegn til depresjon, ifølge moren.

- Ingen tegn til drap

Thailandsk politi står imidlertid på sitt.

- Det er ingen tegn til drap, sier politisjef på Koh Tao, Chokchai Suthimek, til The Telegraph og henviser til obduksjonen.

Familien til Dallemange har ennå ikke fått tilgang til obduksjonsrapporten, ifølge nettavisen Der Farang.

Politisjefen benekter at liket er blitt spist av øgler.

- Dere kaller dette for «dødens øy» non-stop. Dere svartmaler, sier politisjefen.

- Vi jobber veldig hardt. Når det dukker opp et lik, så setter vi oss ikke bare på det.

Denne uken ble politiet på Koh Tao beordret av sentrale politimyndigheter i Bangkok å gjenåpne saken, skriver Bangkok Post.

I 2014 ble to britiske turister funnet drept på stranden på Koh Tao.

Mystiske dødsfall på øya

Kvinnen er den syvende turisten som blir funnet død under mystiske omstendigheter på øya de siste tre årene. I 2014 ble to britiske turister funnet drept på stranden på Koh Tao. Dette er den mest profilerte saken blant turistdødsfallene på øya.

To myanmarere ble tiltalt for de brutale drapene. Begge risikerer dødsstraff. Thailandsk politi fikk imidlertid mye kritikk for måten de håndterte drapssaken.

Lokalt politi har konkludert med at de resterende turistene døde som følge av selvmord eller av andre årsaker, men flere av foreldrene tror ikke på politiets forklaringer, skriver flere medier.

Dallemange hadde vært på rundreise i Aisa i over to år før livet tok en brå slutt på den thailandske øya.