TV 2-redaktør: - NRK har åtte seere per ansatt

- NRK har 1.000 tilsette i distrikta. I aldersgruppa 20-30 er det heile 8 sjåarar per tilsett..., skriver Årsæther på sin Facebook-profil.

Bakgrunnen er Medier24s sak om at TV-produksjonen til 1000 ansatte ved distriktskontorene ses av 65.000 nordmenn under 50 år.

Les også: TV-produksjonen til 1000 NRK-ansatte ses av 65.000 nordmenn under 50 år

Journalister og redaktører fra flere andre medier har kastet seg inn i debatten i kommentarfeltet under Årsæthers kommentar.

- Det var då voldsomt til nedlatande haldning og villeiande bruk av tal. Det er berre eit fåtal av desse 1000 som jobbar med tv-nyhende til distriktssendingane, og det veit du veldig godt Jan Ove. Du har stilt deg i bresjen for kampen mot fake news. Håpar du lukkast betre heretter, skriver journalist i NRK Sogn og Fjordane, Arve Uglum.

Les: DJ Friendly på klagetoppen til Kringkastingsrådet

NRK-sportens Susann Michaelsen kommenterer også.

- Neimen, Jan Ove da... nå må du ikke fremstille deg som uvitende og smålig. Det er ikke deg!

Leif Welhaven, kommentator i VG. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

VG-kommentator Leif Welhaven deltar også i diskusjonen. Han skriver følgende:

- Hva skal NRK være i fremtiden? Hvordan skal de forholde seg til lokale og regionale kommersielle medieaktører? Hvor lik bør nrk.no være nettutgavene til riksavisene? Hva skal rikskringkastingen eventuelt velge bort? I hvilken grad skal de utkonkurrere private medieaktører? Dette er krevende og mangefasettert, men første skritt mot en levende debatt er nok å legge bort hårsårhet. For debatten er det nødvendig å ta.

Les: Dagbladet-undersøkelse: 27 prosent ville valgt bort NRK hvis frivillig



- Må ha øret til bakken

Vi Menn-redaktør Alexander Øystå mener NRK må lytte til tilbakemeldingene de får.

- Det er mange gode grunner til å ha en skattefinansiert rikskringkaster, men det at finansieringen skjer med tvang gjør at NRK må ha øret til bakken og reagere før bøffelflokken dundrer over dem. Hvis folk ikke ser på distriktssendinger må disse midlene brukes på andre ting, eller sendingene må bli av en slik art at folk vil se dem.

Les: NRK-lisensen økes