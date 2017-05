TV-komiker Stephen Colbert «frikjent» for denne grove vitsen om Trump og Putin

ANNONSE

En talsmann for den føderale kringkastingskommisjonen FCC sier de har mottatt «tusenvis» av klager på en vits Colbert kom med i en sen kveldssending 1. mai. I tråd med sine normale prosedyrer har FCC derfor undersøkt materialet. En av kommisjonens oppgaver er å undersøke påstander om uanstendig og usømmelig fjernsynsinnhold.

Konklusjonen fra FCC er at vitsen, som inkluderte de to presidentene og et grovt ord for penis, ikke ga grunnlag for noen reaksjon overfor Colbert. Den profilerte komikeren og leder det politisk pregede «Late Show», der det hagler av Trump-vitser, som er blitt et av de mest populære programmene i sin sjanger.

Colberts vits var, (fritt oversatt) som følger (engelsk versjon under):

«...Donald Trumps forhold til Vladimir Putin er under amerikanske mediers verdighet (å omtale). Det eneste Donald Trumps munn passer til er å fungere som Vladimir Putins penishylster»

Engelsk: Colbert drew scorn from across the political spectrum following a May 1 show during which he joked that President Donald Trump's relationship with Russian President Vladimir Putin was «beneath the dignity of American broadcasting,» adding that «the only thing [Trump’s] mouth is good for is being Vladimir Putin’s cock-holster»

Her ser du Colbert fremføre vitsen:



Donald Trump likte vitsen dårlig, og oppfordret CBS til å sparke programlederen:

