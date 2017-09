TV2: Atomvarsler Mordechai Vanunu får familiegjenforening i Norge

Saken blir oppdatert.

Atomvarsleren Mordechai Vanunu får komme til Norge, melder TV 2.

Fredag ble det klart at UDI sier ja.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier hans kone, Kristin Joachimsen, til TV 2.

Det er gått hele to år siden ekteparet søkte om familiegjenforening.

- Vanskelig sak

Joachimsens advokat, Arild Humlen, er positivt overrasket over at saken plutselig fikk fortgang:

– Jeg er veldig positiv over at man nå har forholdt seg til den ordinære familierettslige rammen for familiegjenforening. Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen.

Justisdepartementet, som er kritisert for å ha somlet i saken, svarer slik:

– Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken. Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveinger, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp).

Bakgrunn

Mordechai Vanunu er en israelsk fredsaktivist og tidligere atomtekniker. I 1986 gjorde han Israels utvikling og besittelse av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen kjent for allmennheten, ifølge Amnesty.

Vanunu ble dømt til 18 års fengsel, hvorav de første 11 på isolat. Siden løslatelsen i 2004 har han blitt trakassert av israelske myndigheter, som har fryktet han vil komme med flere avsløringer.

Mest sett siste uken