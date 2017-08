Tybring-Gjedde raser: - Jeg er lei av at han får så mye spalteplass

Jan Egeland kritiserer norske politikere for å ignorere flyktningkrisen under valgkampen. Nå får han selv kritikk fra Frp-politiker.

Vanligvis er det ikke utenrikspolitikk som fenger mest i valgkamper, men både Amnesty Norge Internasjonal og Flyktninghjelpen er likevel kritiske til at asyl- og flyktningpolitikken så å si er helt fraværende.

Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland, understreker at det ikke siden andre verdenskrig har vært større behov for å gi krigsflyktninger beskyttelse i en trygg havn.

- Likevel ser det ut til at norske politikere er fornøyd med at Norge er det landet i Europa som har størst nedgang i antall asylsøkere av de forholdsvis få som kommer til Europa i 2017. De fleste problemer for nordmenn flest blekner i forhold til at vi har sluttet å være et land som det er mulig å reise til og søke asyl og beskyttelse for forfølgelse, uttalte Egeland til Nettavisen onsdag.

Egeland sa han skjønte at enkelte politikere så det som politisk opportunt å være minst mulig generøs med å gi beskyttelse til krigsflyktninger.

- Men hva med de andre politikerne? Har alle stukket halen mellom beina og skal diskutere alle andre små og mellomstore utfordringer som vi har i et for øvrig meget privilegert og velorganisert samfunn? sa Egeland.

- Lever i sin egen lille boble

Stortingspolitikere og 2. nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), anklager Egeland for å være en «politisk korrekt, elitistisk aktør som ikke trenger å reflektere lenger enn sin egen nesetipp».

- Igjen opphøyer Egeland seg til nasjonens moralske overhode. Helt uten tanker om Europas demografi eller nasjonalstatenes kulturelle egenart, fortsetter han å stille seg til doms over politikere og folk flest. Mens folket kjenner endringene på kroppen og føler seg fremmedgjort i sine egne nabolag, hevder Egeland at vi alle bør ha dårlig samvittighet, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

- Egeland har null respekt for innbyggerne i dette landet og bærekraften og utviklingen i Europa. Egeland lever i sin egen lille boble, og lever i nuet, uten å se på de langsiktige konsekvensene for noe, sier han.

Videre trekker Tybring-Gjedde fram at 23 prosent av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn, og at fire bydeler har et flertall av mennesker med innvandrerbakgrunn.

- Norge får en raskt økende befolkningsandel som i mindre grad har erfaring med de friheter vårt samfunn er basert på. Det gjør den kulturelle integreringen stadig mer utfordrende, sier han.

- Dette er konsekvensene som alle må leve under, mens han selv sitter som leder for en internasjonal organisasjon. Jeg begynner å bli lei av at han får så mye spalteplass uten å bli utfordret på det grunnleggende, sier Tybring-Gjedde.

- Det har aldri vært større behov for å gi beskyttelse til krigsflyktninger og forfulgte i trygge havner enn siden 1940-årene, da nordmenn ba om og fikk beskyttelse som flyktninger i mange andre land, sier Jan Egeland.

- Mange moralske voktere

- Men er det ikke viktig at vi har en «moralsk vokter» som belyser elendigheten og lidelsene som rammer mennesker utenfor våre egne landegrenser?

- Vi har så mange moralske voktere i dette landet, sier Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde er imidlertid enig med både Amnesty og Egeland, om at det ikke har vært nok fokus på asyl- og flyktningpolitikken i denne valgkampen.

- Det synes jeg ikke. De spørsmålene som må stilles, er: hva er de langsiktige konsekvensene med denne migrasjonen fra Asia og Afrika. Det at vi skal redde noen i nuet, er en begrenset problemstilling.

Stor nedgang i antall asylsøkere

Det siste året har det ankommet 3525 asylsøkere til Norge, noe som utgjør 0,3 prosent av det totale antallet asylsøkere som har kommet til Europa, skriver Aftenposten. Situasjonen er dermed helt annerledes enn den var i 2015, da titusener av asylsøkere strømmet til Norge. Nedgangen skyldes i stor grad stengte grenser rundt om i Europa.

Valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot synes derfor det er naturlig at innvandrings- og flyktningdebatten uteblir fra norsk valgkamp.

- Det er jo nesten ikke asylsøkere som kommer til Norge for tiden, så det er ikke en sak. Jeg synes det er helt unødvendig at Arbeiderpartiet går gjennom gatene med paroler med krav om åttetimersdager, sier Aarebrot til Nettavisen.

- Saklig sett er det ikke noen grunn til å diskutere dette i valgkampen. Men det diskuteres likevel i adjektivform med Sylvi Listhaug som bruker uttrykk som «sleike imamer oppover ryggen». Det har ikke noe med innvandring å gjøre. Det handler mer om å snakke nedsettende om andre mennesker, sier Aarebrot, som er professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

- Frp-velgere tenner på dette

- Dette er hennes forsøk på å mobilisere Frps kjernevelgere og for å vise at Frp er skeptisk til de menneskene som allerede bor i Norge.

- Jeg vil si at innvandringspolitiske substantiv mangler, mens Sylvi Listhaug sørger for at adjektivene er der. Frp har en velgergruppe som tenner på dette. Alle partier satser på å mobilisere velgerne sine til å gå og stemme. Frp vet at de har en del velgere som er nasjonalistiske og tror på det etniske norske. Det er på en måte hennes jobb å gjøre dette, sier han.

Amnesty, som nylig lanserte det fiktive Flyktningpartiet får å få mer fokus på flyktningspørsmålet i valgkampen, mener det kun er Frp som snakker om flyktninger under valgkampen.

- De to partiene som har statsministerkandidater, Høyre og Arbeiderpartiet, er de som burde være med på å dra debatten opp. Ett av disse partiene skal sette hovedlinjene i norsk politikk framover. Da er det uheldig at de to partiene, og alle de andre partiene med unntak av Frp, skyr unna denne debatten, uttalte generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen tidligere denne uken.

