Typen til «Mamma til Michelle»: - Jeg har spilt bort en halv million!

- Hva skjer med et menneske når man våkner opp etter å ha tapt store summer på pengespill. Det er ganske mye skal jeg si dere. I flere år slet jeg med spillavhengighet, og kunne tape titusener på en kveld. Jeg hadde tidlig en ganske ok inntekt, uten noen særlig form for utgifter ... Til slutt fortalte jeg alt til de rundt meg, og har siden fått kontroll på spillingen. Men jeg vil anslå at jeg tapte rundt en halv million over en toårsperiode., skriver han på bloggen Mammatilmichelle.blogg.no.

Jan skriver samtidig at han har vært åpen overfor Anna når det gjelder spillavhengigheten, og at han nå er kvitt problemet.

- Jeg vet også at gambling har ødelagt ganske mange familier tidligere, og er veldig bestemt på at det ikke skal skje her i huset. Men for guds skyld, har du et spillproblem, eller kjenner du noen som har det? - Snakk om det! skriver han.

Du kan lese mer om hans spillavhengighet på bloggen her.

- Jeg hater ham for det

I en nytt blogginnlegg har Anna Rasmussen også skrevet om hvordan hun har opplevd hans spillavhengighet.

- Det er ingenting i verden som er vanskeligere enn å føle seg skuffet av en person som betyr så mye. Være skuffet over handlinger som er gjort, og ikke minst være redd for at ting kan skje igjen. Jeg husker veldig godt hvordan jeg følte meg når Jan fortale meg om spillingen. Det er lenge siden nå, og jeg har heldigvis fått bevist at det er en fortid som han har lagt helt bak seg. Men jeg var selvfølgelig redd for at det kunne skje igjen. Det ville ødelagt veldig mye for oss, om han fremdeles ikke klarte å stoppe med å spille bort penger, skriver hun i blogginnlegget - som heter «Jeg hater ham for det».

