ANNONSE

Det militære samarbeidet tyder på en oppmykning i forholdet mellom partene, selv om koalisjonsflyene ikke skal ha deltatt direkte i angrep eller avfyrt våpen.

– I forrige uke fikk vi en forespørsel om luftstøtte da tyrkiske styrker kom under ild, og koalisjonen gjennomførte flygninger, sier Pentagon-talsmann Peter Cook.

Aksjonen var rettet mot et område nær byen Al-Bab i Syria. Tyrkia har den siste uken gjennomført flere angrep mot IS i et forsøk på å gjenerobre byen, men tidligere har koalisjonen nektet å hjelpe til. USA er bekymret for Tyrkia vil angripe den kurdisk-ledede koalisjonen SDF etter å ha fått kontroll over byen. USA ser på SDF som sin mest effektive allierte i kampen mot IS i Syria, og gruppen leder an i offensiven mot den selverklærte IS-hovedstaden Raqqa.