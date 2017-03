Tyrkia om Norge: - Første tegn til at Europa går tilbake til middelalderen

ANNONSE

Onsdag ble det kjent at Tyrkia innkaller den norske ambassadøren til Ankara på teppet fordi Norge har innvilget asyl til fire tyrkiske offiserer og én militærattaché. Tyrkia beskylder personene for å ha bånd til det religiøse nettverket FETÖ, som mistenkes for å stå bak kuppforsøket i fjor.

Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak kommer med krass kritikk mot Norge for å ha gitt dem asyl.

- Dette er, uheldigvis etter min mening, første tegn til at Europa, som har lidd under borgerkriger som har kostet uskyldige menneskeliv i hundrevis av år, går tilbake til den mørke middelalder, skal han ha sagt til det statsstyrte nyhetsbyrået Anadolu, ifølge Reuters.

Det norske Utenriksdepartementet bekrefter at Norges ambassadør har blitt innkalt til det tyrkiske Utenriksdepartementet.

- Vi har i går på generelt grunnlag informert den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsø knader basert på norsk lov. Vår ambassadør til Ankara vil formidle det samme budskapet til tyrkisk UD i dag, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Guri Solberg, i en uttalelse til Nettavisen.

Forsker Einar Wigen

- Ser på dem som forrædere

Norsk Tyrkia-ekspert mener asylsøkerne som fikk innvilget asyl, anses å være forrædere.

- Tyrkia ser på disse personene som forrædere. Det at de søkte asyl, ser tyrkerne på som en innrømmelse på at de var delaktig i kuppforsøket, og er dermed forrædere mot det sittende regimet, sier postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, til Nettavisen.

- Det er tilfeldig at dette (retorikken) er rettet mot Norge. Norske asylmyndigheter har gjort sin jobb. De kunne like gjerne ha søkt asyl i et annet land. Tyrkia ville ha sagt dette uavhengig av hvilket land som hadde tatt den beslutningen, sier Wigen.

- Hvilke konsekvenser vil denne saken kunne få for relasjonene mellom Tyrkia og Norge, Wigen?

- Det er vanskelig å si. Jeg tror at vi må være forsiktige med å hause opp de potensielle konsekvensene. Delvis er Tyrkia i konflikt med så mange forskjellige land at de ikke har kapasitet til å rette sanksjoner mot Norge, sier han.

- Det vil ikke komme noe som ligner det Kina gjorde mot Norge, fordi Kina har gjort det mot ett land og opprettholdt vanlige relasjoner med andre land. Tyrkia har hatt denne retorikken mot en rekke land. De vil ikke ha anledning til å sanksjonere mot alle disse landene uten i praksis å isolere seg selv fra sine allierte, sier Wigen.



- Bruker «nazimetoder»

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har den siste tiden vært i åpen konflikt med Nederland, Østerrike og Tyskland. Foranledningen er at tyrkiske politikere har bedrevet valgkamp i disse landene for å samle støtte hos utvandrede tyrkere til en folkeavstemming i april måned.

Tyrkia har anklaget europeiske allierte for å bruke «nazimetoder» ved å forby tyrkiske ministre fra å opptre i valgkamper overfor tyrkere i europeiske byer. Tyskland, for eksempel, har 1,4 millioner tyrkiske innbyggere som har stemmerett i folkeavstemningen.

I folkeavstemningen skal tyrkerne ta stilling til konstitusjonelle endringer som vil gi den sittende presidenten utvidede fullmakter.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Nazi-kommentarene har også satt båndene til EU på prøve, og flyktningavtalen mellom unionen og Tyrkia står i fare for å gå i oppløsning. Tyrkia har riktig nok ambisjoner om å bli medlem av unionen.

Nylig oppfordret Erdogan utvandrede tyrkere i Europa til å stifte store familier, for å beskytte seg selv mot diskriminering.

- Bo i de bedre nabolagene. Kjør de beste bilene. Bo i de beste husene. Ikke få tre, men fem barn. Det vil være den beste responsen på den uretten dere utsettes for, sa Erdogan nylig under et valgkampmøte i byen Eskisehir, skriver The Times.

Tyrkias visestatsminister, Veysi Kaynak, går hardt ut mot Norge (arkivbilde).

- Ingen europeere vil være trygge

Onsdag kom Erdogan med nok en trussel rettet mot Europa, og advarte om at ingen europeere kunne føle seg trygge, dersom Europas nåværende holdning mot Tyrkia fortsetter å gjelde.

- Tyrkia er ikke et land du kan dra og dytte i, ikke et land med innbyggere dere kan dra ned i bakken, sa Erdogan under en pressekonferanse med tyrkiske journalister onsdag, ifølge Reuters.

- Hvis Europa fortsetter på denne måten, vil ingen europeer noe sted i verden kunne gå trygt på gaten. Europa vil bli skadet av dette. Vi, som tyrkere, ber Europa om å respektere menneskerettigheter og demokrati.

Det er uklart hva Erdogan egentlig mente med denne ytringen.