Det er første gang noen har vært tiltalt for rekruttering til IS i Norge. Aktor hadde lagt ned påstand om ti års fengsel for Hussain, melder TV 2.

Den norske islamisten var tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa Islamsk Stat.

Saken mot den 31 år gamle norskpakistaneren har vært en av de viktigste sakene for Politiets sikkerhetstjeneste de siste årene. Det var i alt satt av seks uker til hovedforhandlingen.

Ubaydullah Hussain var tidligere frontfigur i gruppa Profetens Ummah. Hussain var i sikkerhetstjenestens søkelys i fire år, før han ble tatt. Sommeren 2015 ble to norske fremmedkrigere dømt til fengsel.

Noen måneder senere ble en annen jihadist dømt til åtte års fengsel. I fjor høst fikk to nye IS-krigere lange fengselsstraffer. Påtalemyndigheten ba om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain og tre år for den etniske norske konvertitten som ville reise til Syria. Sistnevnte ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

I sin prosedyre i retten mente aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge. (NTB)