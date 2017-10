UD har levert klage på Thorbjørn Jaglands Facebook-innlegg

For to uker siden klagde UD Thorbjørn Jagland inn til Europarådet.

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, kommenterer ofte norsk politikk på sin egen Facebook-profil. Dette har ført til stigende irritasjon i UD, som resulterte i at de for to uker siden leverte en formell klage til Europarådet, melder NRK.

Den 1. oktober la Jagland ut et innlegg på Facebook hvor han kritiserte Norges holdning til politivolden i Barcelona.

«Jeg hørte nettopp at Utenriksdepartementet sier at politimetodene som brukes i Spania er et interne anliggende. Europarådet har, særlig gjennom rettspraksisen i Den europeiske Mennedkerettighetsdomstolen, klare standarder. Disse bruker vi f. Eks i Tyrkia og Russland. Heller ikke der er det et indre anliggende hvordan politiet går fram. Det må være samme standarder for alle,» skrev Jagland.

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen sier til NRK at Jagland gjenga regjeringens holdning på uriktig måte.

– Jagland hevdet at UD omtalte politimetodene i Spania som et internt anliggende. Dette var feil og helt misvisende for hva som ble sagt. – Vi kommenterte også direkte på Jaglands Facebook-side for å bidra til å rette opp feilsiteringen, sier Andersen.

Jaglands kritikk av måten norske medier konfronterte nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre med hans privatøkonomi under valgkampen, fikk også mye oppmerksomhet.

I regjeringsapparatet skal mange ha vist irritasjon over at Jagland, som tidligere statsminister, skal ha kommet med sterke påstander om valgkampen i Norge. Ifølge kilder skal mange ha ristet på hodet, men valgt å ikke reagere på daværende tidspunkt.

Jagland sier til NRK at han ikke har noen reaksjon på at UD har levert klage på ham.

– Jeg er ifølge Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen uavhengig av enhver regjering og har avlagt ed på det, sier Jagland.

