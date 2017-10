UD leier denne boligen for 1,9 millioner i måneden

UD bruker over 130 millioner kroner i året på å leie ambassadeboliger i utlandet.

Utenriksdepartementet (UD) bruker over 130 millioner kroner på leieutgifter til norske residenser i utlandet. Tallene er hentet fra 2014, som er den mest oppdaterte oversikten UD har for øyeblikket.

(Se en fullstendig oversikt over leieutgiftene i faktaboks lenger nede i saken).

Den dyreste residensen finner vi i ett av Londons mest fasjonable strøk - Palace Green i Kensington.

London-residensen leies på langtidskontrakt til mangfoldige millioner kroner i året. I 2017 var de årlige leieutgiftene for residensen i London på 23.149.000 kroner, viser tall Nettavisen har fått av UD. Det tilsvarer en månedsleie på drøyt 1,9 millioner kroner.

Dyre hovedsteder

New York-residensen havner på annen plass over de mest kostbare boligene til UD med en årlig leiepris på 7463.496 kroner. Residensene i Moskva og Berlin har en årlig leiepris på henholdsvis 5802.768 og 5068.680 kroner.

- Leieprisene reflekterer at kostnadsnivået i mange av disse hovedstedene er svært høyt. Dette er noen av verdens dyreste byer når det gjelder boligpriser, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, til Nettavisen.

- Det er viktig å huske at dette ikke bare er ambassadørens personlige bolig. Det er først og fremst representasjonslokaler for den norske stat. Det som er ambassadørens bolig, er ofte en mindre del av bygningen, påpeker Andersen.

Begrepet residens brukes gjerne om en ambassadør eller generalkonsuls representative bolig, og må ikke forveksles med kanselli, som er ambassadens kontorlokaler.

Den ærverdige hallen i residensen har portretter av kong Haakon, kong Olav og kong Harald.

Flere residenser eies av Statsbygg

I 2014 hadde UD 131.276.489 kroner i leieutgifter fordelt på 91 residenser i utlandet.

UD understreker at oversikten for 2014 ikke er hundre prosent komplett, men er «så nært de kommer». UDs leieutgifter for residenser i 2014 var høyere enn 130 millioner kroner, men ettersom flere av utenriksstasjonene er avviklet siden den gang, er de utelatt fra oversikten.

Bokostnader for øvrig ambassadepersonell er ikke medberegnet i denne oversikten.

Omtrent halvparten av residensene UD leier, eies av Statsbygg. I motsetning til London-residensen eies boligene i New York, Moskva og Berlin av Statsbygg, som leier dem ut til UD.

Tall fra 2017 viser at Statsbygg eier og leier ut 43 norske residenser i utlandet til UD for om lag 76 millioner kroner.

Residensen i Lilongwe i Malawi er den billigste på

listen med en årlig leiepris på 195.764 kroner i 2017. Embetsboligen i Malawi eies av Statsbygg.

Residensen byr på flotte selskapslokaler som brukes i forbindelse med representasjoner for Den norske stat.

Den flotte hallen har en takhøyde på 4,5 meter og er ikledd blant annet eikepaneler.

Residensen i London brukes flittig som representasjonslokaler. Bildet viser motevisningen til Kristian Aadnevik i den norske London-residensen som en del av London Fashion Week i 2011.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fotografert sammen i den norske ambassadørens residens i London i 2002.

Fakta: Statsbygg-eide residenser som leies ut til UD (årlig leiesum per 2017).

Ankara/Tyrkia 1 002 640

Aten/Hella 1 031 144

Bangkok/Thailand 3 421 888

Beijing/Kina 3 302 052

Beograd/Serbia Montenegro 2 378 288

Berlin/Tyskland 5 068 680

Bern/Sveits 1 116 380

Brussel/Belgia 2 142 816

Budapest/Ungarn 1 492 452

Buenos Aires/Argentina 1 302 884

Cairo/Egypt 1 832 504

Canberra/Australia 713 592

Dar es Salaam/Tanzania 1 028 264

Dublin/Irland 1 060 624

Geneve (FN/EFTA/WTO)/Sveits 923 704

Haag/Nederland 1 387 916

Houston/USA 334 648

Kathmandu/Nepal 1 976 596

Kuala Lumpur/Malaysia 726 176

København/Danmark 2 493 600

Lilongwe/Malawi 195 764

Lisboa/Portugal 866 704

London 23 149 000 (ikke eid av Statsbygg)

Madrid/Spania 1 907 588

Moskva/Russland 5 802 768

Murmansk/Russland 1 058 472

Nairobi/Kenya 777 760

New York/USA 7 463 496

Ottawa/Canada 914 004

Paris/Frankrike 3 962 616

Praha/Tsjekkia 1 066 316

Pretoria/Sør Afrika 402 108

Pristina 358 084

Rabat/Marokko 646 812

Reykjavik/Island 449 728

Riyadh/Saudi-Arabia 1 013 796

San Francisco/USA 1 305 528

Santiago de Chile 2 038 320

Seoul/Sør-Korea 2 111 068

Strasbourg (Europarådet)/Frankrike 742 416

Tokyo/Japan 3 548 096

Vilnius/Litauen 889 188

Wien/Østerrike 2 403 976

Zagreb 1 464 948

Fakta: Årlige husleieutgifter for norske residenser i utlandet per 2014 (avviklede utenriksstasjoner er utelatt).

Abu Dhabi 1 758 184

Abuja 856 440

Accra 1 466 000

Addis Abeba 1 947 108

Al Ram 525 210

Alger 1 100 000

Amman 1 261 900

Ankara 936 873

Athens 925 117

Baku 662 400

Bangkok 3 197 432

Beijing 3 085 456

Beirut 556 960

Beograd 2 222 283

Berlin 4 736 202

Bern 347 716

Bogota 800 000

Brasilia 714 003

Brussel - EU 923 261

Brussel - NATO 1 078 992

Bucuresti 664 322

Budapest 1 394 555

Buenos Aires 1 217 422

Cairo 1 712 298

Canberra 383 149

Colombo 981 000

Dar Es Salaam 960 817

Dhaka 544 950

Dublin 1 003 600

Geneva WTO 1 300 000

Geneva-FN 863 112

Guangzhou 975 144

Haag 1 296 878

Hanoi 500 000

Havana 465 000

Helsingfors 836 000

Houston 312 699

Jakarta 712 800

Juba 270 000

Kabul 810 000

Kampala 365 000

Kathmandu 1 846 941

Khartoum 497 637

Kiev 1 035 082

Kuala Lumpur 678 542

København 2 330 032

Lilongwe 182 922

Lisboa 809 853

London 21 630 553

Luanda 1 440 000

Lusaka 281 798

Madrid 1 782 459

Manila 755 000

Maputo 433 361

Mexico 1 433 994

Moskva 5 496 865

Murmansk 989 041

Nairobi 726 744

New York - FN 4 531 671

New York -GK 2 442 260

Ottawa 854 048

Paris 3 134 097

Paris -OECD/UNESCO 1 212 026

Praha 996 371

Pretoria 839 216

Prishtina 334 597

Rabat 604 387

Reykjavik 420 228

Riga 294 000

Rio de Janeiro 854 466

Riyadh 947 299

Roma 1 493 020

San Francisco 1 219 892

Santiago de Chile 1 904 617

Sarajevo 540 343

Seoul 1 972 594

Shanghai 990 000

Singapore 776 000

St. Petersburg 1 133 962

Stockholm 1 940 090

Strasbourg 693 720

Tallinn 324 000

Teheran 507 041

Tel Aviv 399 217

Tokyo 3 315 363

Vilnius 830 861

Warsawa 1 317 780

Washington 1 086 516

Wien 2 246 289

Yangon 730 557

Zagreb 1 368 854

