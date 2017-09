UDI: Lovlig å ha én kone i Norge og en annen kone i Pakistan

Barna som ektemannen får med kone nummer to i Pakistan, får norsk statsborgerskap og kan flytte til Norge.

Den norske ambassaden slo alarm om at enkelte norskpakistanske menn har én kone i Norge og en kone nummer to i opprinnelseslandet Pakistan, meldte nylig NRK.

Flerkoneri, eller bigami, er straffbart i Norge. Men det finnes likevel unntak. Utlendingsdirektoratet (UDI) tolker loven dithen at det ikke er straffbart for norskpakistanske eller somaliske menn å ha kone både i Norge og i henholdsvis Pakistan eller Somalia.

- Det er straffbart for en norsk statsborger å gifte seg med flere i utlandet dersom dette også er straffbart i det landet ekteskapet ble inngått. Dersom vi ser slike saker, så vil vi vurdere å anmelde saken, uttaler enhetsleder i UDI, Rolf H. Anthonisen, i en e-post til Nettavisen.

- Ikke straffbart

- Slik vi leser den nye straffeloven, så er det ikke straffbart for en norsk borger å inngå ekteskap med flere i utlandet når dette ikke er straffbart i inngåelseslandet. I Pakistan og Somalia som det vises til her, er det lov å inngå ekteskap med flere, og om en norsk borger gjør det kan han ikke straffes, uttaler Anthonisen.

Fem medarbeidere ved den norske ambassaden i Islamabad slo alarm i et notat, som NRK fikk tilgang til, hvor de belyser mistanken om at norskpakistanske menn får barn med en kone nummer to i Pakistan, og at det søkes om norsk personnummer og norsk pass for disse barna.

UDI: - Vi har ikke noen oversikt

Barna som enkelte norskpakistanske menn eventuelt får med kone nummer to i Pakistan, blir automatisk norsk statsborger og kan flytte til Norge. UDI har ingen konkrete tall å vise til som kan belyse omfanget.

- Norske barn født i utlandet kan flytte til Norge når de selv ønsker det. De trenger ikke noen oppholdstillatelse, og vi har ikke noen oversikt over hvor mange norske barn født av ektefelle nr. 2 i utlandet som velger å flytte til Norge, sier Anthonisen.

I ambassadenotatet NRK har fått tilgang til, opplyses det om enkelte tilfeller hvor kone nummer blir værende igjen i Pakistan, mens parets norske barn reiser til Norge.

Familiegjenforening

Kone nummer to kan i teorien få oppholdstillatelse i Norge dersom hun skiller seg fra ektemannen i Norge, og søker oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med sine norske barn.

- Ektefelle nr. 2 vil normalt trenge en oppholdstillatelse i Norge, men den kan hun ikke få som ektefelle. Dersom hun skiller seg fra ektefellen i Norge, og søker om oppholdstillatelse med norske barn som hun bor sammen med og som hun skal flytte til Norge sammen med, så kan hun fylle vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med sine norske barn. Vi har ikke mulighet til å ta ut tall på hvor mange dette gjelder, men vi har ikke mange slike saker, uttaler Anthonisen.

