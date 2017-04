ANNONSE

Ifølge VG har UDI besluttet å definere provinsene Helman og Nangarhar som utrygge. UDI-direktør Frode Forfang sier de øvrige provinsene ikke er så utrygge som mange tror.

- Jeg har forståelse for at mange i Norge kan oppleve Afghanistan som utrygt. Men opprørsangrepene som foregår i store deler av landet, rettes hovedsakelig mot myndighetsmål, også knyttet til den internasjonale tilstedeværelsen i Afghanistan, sier han og påpeker at risikoen for sivile er relativt lav.

- Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli, fordi de fleste kan henvises til internflukt, sier Forfang. Han legger til at returneringen i stor grad er avhengig av sikkerheten i Kabul.

I juli i fjor sa innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at UDI konkluderte med at ingen provinser i Afghanistan var så utrygge at ingen kunne sendes tilbake dit.