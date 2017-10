Uenighet i Fagforbundet om oljepolitikk

Flere vil tone ned klimapolitikken i Fagforbundet, som lenge har vært i front for nedtrapping av norsk oljeutvinning. Leder Mette Nord sier nei.

Fagforbundet, det største forbundet i LO, har gått inn for varig vern av sårbare områder og vil trappe ned norsk oljeutvinning. Til landsmøtet har det kommet forslag om å fjerne kravet om varig vern.

– Vi vet ikke hva som vil skje i framtiden. Kanskje vil vi ha bruk for oljen, og den kan på sett og vis bli miljøvennlig med ny teknologi, sier Else Kallhov fra Fagforbundet Vest-Agder til Klassekampen. Hun sitter også i styret i Fagforbundet.

– Jeg regner ikke med at vi er alene, men hva vedtaket blir, vet jeg ikke, legger hun til.

Fra Fagforbundet i Sandnes er det også forslag om å stryke miljøavsnittet i handlingsprogrammet. Men fagforbundets gjenvalgte leder Mette Nord tror landsmøtet vil vedta et krav om varig vern av sårbare områder.

– Olje kan aldri bli miljøvennlig, sier hun.

Klassekampen skriver at det trolig blir flertall for at Fagforbundet skal «arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, og at særlig sårbare områder må gis varig vern».

