Demonstrasjonen var den seneste i en rekke av protester etter at sønnen til en rabbi ble pågrepet for å ha unnlatt å melde seg til et av forsvarets kontorer.

Israel har verneplikt, men ultraortodokse jøder fritas dersom de møter opp på ett av forsvarets rekrutteringssentre og redegjøre for sin religiøse overbevisning. De ultraortodokse mener de tjener samfunnet gjennom bønn og religiøse studier.

Fritaket går tilbake til det moderne Israels begynnelse. Grunnleggerne av staten lot noen hundre begavede studenter slippe militærtjeneste slik at de i stedet kunne hjelpe til å bygge opp igjen jødiske læreinstitusjoner som var gått tapt i holocaust. Siden den gang har antallet som slipper å være soldater økt kraftig.

– De sier det er sikkerhetsgrunner som gjør at de trenger flere soldater i hæren, men sannheten er at de ønsker å forandre oss, sier Josef Berger. Den 26 år gamle demonstranten sier han tilhører et samfunn som vil «fortsette å leve slik de har gjort i 2.000 år».