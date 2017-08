Ulv skutt - angrep 275 sauer

Grytidlig mandag ble ulven skutt.

Et flere uker langt mareritt for sauer og sauebønder i distriktet er over, skriver OA.

Rundt klokken 05 mandag morgen ble en ulv skutt i Østre Toten.

Jaktleder Kjell Bakken forteller til OA at et nytt fellingsforsøk ble igangsatt søndag, etter at en rekke sauer ble funnet sakdet og drept etter nytt ulveangrep samme dag.

– Jakta har pågått siden i går, med unntak av de første timene i natt. Jaktlaget har gjort en kjempejobb! Ulven ble skutt med et velrettet skudd av en jeger på post. Det var hunder i beredskap, men det ble ikke nødvendig, forteller Bakken til lokalavisen.

- Lykkes endelig

Landbruksminister Jon Georg Dale er glad for at ulven nå er tatt.

– Endelig lykkes en med å skyte ulven som har drept flere hundre sauer i sommer. La oss nå håpe at marerittsommeren for sauebøndene er over, sier han til VG.

