Ulvedemonstranter fikk ikke møte Helgesen

Sikkerheten til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) stanset et ønsket utendørsmøte med ulvemotstandere onsdag. Ministeren trakk seg også fra en planlagt debatt onsdag morgen.

Helgesen skulle i stedet møte representanter for demonstranter inne i departementet.

Avlyste debatt og møte



Helgesens nei til den anbefalte lisensjakta på 32 ulv har opprørt mange. Onsdag skulle han etter planen møtt representanter for Hedmark Jeger- og fiskeforbund til TV-debatt på TV 2s morgensending, men han valgte å avlyse dette, melder Nationen.

En bredt sammensatt gruppe demonstranter utfordret også Helgesen til å møte dem utenfor departementet i Kvadraturen i Oslo, men det ble for vanskelig å gjennomføre.

- Det er både veldig upraktisk utenfor her, departementet ligger langs en trafikkert gate, det er liten plass – og i tillegg er det umulig av sikkerhetsgrunner, å ha statsråden ute i en så stor folkemengde, sier kommunikasjonssjef Jon Berg i departementet.

Solberg: Kan bli lisensjakt til våren

Statsminister Erna Solberg (H) sier regjeringen har til hensikt å gjennomføre ulveforliket på Stortinget og legger til at det godt kan bli skadefelling av ulv i vår.

- Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år. Det avhenger av skadepotensialet ved at vi har en økende ulvestamme. Det kan jo være at det blir skyting i løpet av våren, sier Solberg.

PENSJONERT BONDE: - Norge er ikke stort nok til å ha både ulv og husdyr, så vi kan ikke ha en ulvestand i Norge, sier Knut Ulberg.

- Forventer at Stortingets vedtak blir fulgt opp

Mange ulvemotstandere tok onsdag turen til Oslo og markeringen foran Stortinget. Det var satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland. Det var varslet en markering med innbyggere, jegere, beitenæring, grunneiere, friluftsfolk og ordførere.

De frammøtte markerte sin motstand mot at Klima- og miljødepartementet 20. desember sa nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere åpnet for felling.

- Vi forventer at når et stortingsflertall har fatter et vedtak, så blir det fulgt opp, sier en av demonstrantene, Hans Petter Solberg fra Nord Fron, til Nettavisen.

Hans Petter Solberg fra Nord Fron på ulveprotest foran Stortinget.

- Alle dyr er byttedyr for ulven. Problemet er at den har så stort mot, men tar så lite av byttedyrene. Jeg har vært borte i at ulven har tatt 50-60 sauer på beite på noen timer, men uten å spise noen ting, sier Solberg.

Solberg selv sier han bare én gang har vært direkte berørt av ulveangrep. Da var det et av hans lam som var dokumentert offer for rovdyret.

Støre: - Står til stryk

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens håndtering av ulvesaken står til stryk. Han forventer at Stortingets vedtak følges opp.

- Det er en alvorlig situasjon når et stortingsvedtak med en klar intensjon blir parkert av en statsråd, i dyp strid med sin egen regjering og andre statsråder, sier han til NTB.

Venstre: Uaktuelt å røre naturmangfoldsloven

Å endre naturmangfoldsloven som følge av den betente ulvestriden, er uaktuelt, sier regjeringens samarbeidspartner Venstre.

– Naturmangfoldloven endres ikke. Den er fredet i samarbeidsavtalen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han viser til punkt 4e i avtalen som ble inngått høsten 2013 mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. «Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås», heter det der.

Lovendringer er blitt lansert som en mulig løsning på den betente ulvestriden som oppsto da regjeringen før jul valgte å ikke etterkomme anbefalingen fra rovviltnemndene om lisensfelling av 47 ulver i ulvesonen.

Arnstad: Frp skygger unna

Senterpartiets Marit Arnstad etterlyser klare svar fra Frp og landbruksministeren i ulvestriden.

- Det er øredøvende taust fra Frps talspersoner, sier Arnstad til NTB.

Hun har registrert at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har sagt at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen, men etterlyser svar på hva han konkret akter å foreta seg.