Ulvemotstandere varsler fakkeltog

Flere kommuner og organisasjoner vil 30. januar arrangere «fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning» i Oslo.

Her er programmet:

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget, gå i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet.

Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden gir en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016.

Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark.

Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker.

Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark.

Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune.

Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot.

Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG.

Kl 13.40 Trommer fra skogene.

Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter.

I en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark uttaler arrangørene at de venter et stort oppmøte under markeringen, og at det skal settes opp busser fra flere fylker inn til Oslo.

Demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak 4. januar, samlet mellom 1.500 og 2.000 deltakere.