Ulveopprør gir ras av utmeldinger i Høyre

Statsminister Erna Solberg må bidra til å løse ulvekonflikten i innlandet, krever partifellene i Hedmark Høyre. De forventer nye signaler under et møte senere i dag.

– Denne saken er et være eller ikke være for Hedmark Høyre, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen til NTB.

Fylkeslaget hans har opplevd et ras av utmeldinger etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker i ulvesonen.

To møter

Onsdag skal Helgesen møte de fire partiene som sto bak ulveforliket på Stortinget, til samtaler om situasjonen som har oppstått. Men allerede i ettermiddag skal Helgesen og Solberg møte representanter for Hedmark Høyre på Statsministerens kontor.

– Vi forventer at regjeringen ikke gir én enkelt instans enerett på tolkning av lovverket. Vurderingen til Justisdepartementets lovavdeling er altfor snever. Den forholder seg kun til det såkalte skadepotensialet for beitedyr, ikke til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser, sier Gundersen.

– Tolkningen til lovavdelingen er ingen fasit. Dette er ikke gangetabellen, tilføyer Høyre-representanten.

– Sak for domstolene

Gundersen mener regjeringen ikke bør legge avgjørende vekt på uttalelsen fra lovavdelingen, men følge anbefalingen fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 47 ulver, ikke bare 15 av dem, som Helgesen har gått inn for.

Han viser til en dom i svensk Høyesterett før jul, som gir grønt lys for felling av 24 ulver i Värmland. Advokat Stein Erik Stinessen som representerer Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) anfører det samme i et intervju med Klassekampen tirsdag.

– Dommen behandler spørsmål som er praktisk talt identiske med norske avveininger. Retten gjør det Vidar Helgesen ikke har gjort, ved å vurdere skadepotensialet ved rovdyr på en bredere måte, sier Stinessen til avisen.

Opprør

Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF står bak ulveforliket. Men rovdyrpolitikken er svært omstridt, og både ulveforkjemperne, som vant en viktig seier med Helgesens beslutning før jul, og ulvemotstanderne vet å gi lyd fra seg.

Denne gangen er det jegere, bønder, grunneiere, friluftsfolk og lokale ordførere som mobiliserer til protestaksjon utenfor Miljødepartementet onsdag. Flere busser med ulvemotstandere er ventet til Oslo fra ulvefylkene Hedmark og Oppland.

Statsminister Erna Solberg (H) har til nå støttet Helgesen og slått fast at regjeringen ikke har noe annet valg enn å «følge norsk lov og internasjonale avtaler», mens landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på sin side har varslet at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen.

Landbruksdepartementets faglige råd var å følge fellingsvedtaket fra rovviltnemndene. Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen. (©NTB)