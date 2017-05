Undersøkelse: Tre av fire enslige, unge asylsøkere i Sverige var over 18 år

ANNONSE

– Undersøkelsen vil ikke bli brukt som noe utslagsgivende bevis, men blir sett på som en av mange puslebiter i den utredningen vi selv gjennomfører, opplyser Daniel Salehi i Migrationverket.

De medisinske undersøkelsene finner bare sted når Migrationsverket mener at man mangler tilstrekkelig bevis.

– Hvis alle enslige, unge asylsøkere var blitt undersøkt, hadde resultatet trolig sett annerledes ut, og gitt et kraftig utslag den andre veien, mener Salehi.

Totalt er 581 unge asylsøkere blitt undersøkt av Rättsmedicinalverket. Resultatet for 442 av disse, taler for at de er 18 år eller eldre. I 134 av tilfellene mener Rättsmedicinalverket at de enslige asylsøkerne trolig er under 18 år.

