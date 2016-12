ANNONSE

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil la det være opp til utdanningsinstitusjoner selv å bestemme hvor gode karakterer studentene må ha for å få studieplass.

Dermed kan universiteter og høyskoler slippe å henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å få tillatelse til å stille høyere opptakskrav på sine studieprogram, skriver Khrono.

Torbjørn Røe Isaksen

– Noen vil kunne mene at ved å heve kravene på noen av sine utdanninger, så hever de kvaliteten slik at det blir mer prestisjefylt å komme inn på disse utdanningene, sier Røe Isaksen.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er ikke avvisende til forslaget.

– Dersom flere skal innføre spesifikke karakterkrav må det gjøres grundige vurderinger om det er relevant og hensiktsmessig. Når det åpnes for at institusjonene selv kan sette strengere karakterkrav, blir det desto viktigere at søkere får informasjon om opptakskrav i god tid, slik at de har mulighet til å tilpasse seg endringene, sier NSO-leder Marianne Andenæs i en kommentar.

Forslaget kommer i regjeringens varslede kvalitetsmelding, som legges fram på nyåret. Forslaget er at utdanningsinstitusjonene selv kan avgjøre opptakskravene, såfremt de ikke legger seg under de politisk bestemte minstekravene. (©NTB)