Russland-baserte Kaspersky sier i en pressemelding at de er skuffet over direktivet og insisterer på at «de ikke har noen uetisk tilknytning eller assosiasjon til noen land, inkludert Russland. Illustrasjonfoto. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

USA forbyr bruk av programvarer fra firmaet Kaspersky