USA har skutt over 50 Tomahawk-missiler mot syrisk flybase

ANNONSE

USA har skutt over 50 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.

Dette er det første amerikanske angrepet direkte mot den syriske regjeringen og Donald Trumps mest dramatiske militære avgjørelse siden han ble president.

- Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump. Han ber verdens siviliserte nasjoner følge USA og få en slutt på "nedslaktingen og blodbadet" i Syria.

Tomahawk-rakettene ble skutt opp fra to marinefartøy i Middelhavet og målet var Shayrat, en flybase som kontrolleres av det syriske regimet. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag skal være stasjonert der. Minst 86 mennesker ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

- Noe må skje, sa president Trump før USA slo til torsdag, med henvisning til angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen.

En Tomahawk Block IV kryssermissil under en test. Hvert missil inneholder cirka 450 kilo høyeksplosiver.

Videoen under fra US Navy viser Tomahawk-angrep på IS i Syria i 2014:

Russisk advarsel

Pentagon skal torsdag ha orientert Det hvite hus om flere alternativer som kunne innebære angrep mot militære mål i Syria. Blant mulighetene som ble vurdert var nettopp å sette det syriske flyvåpenet ute av spill.

Russland likte dårlig hintene om intervensjon fra USAs side og advarte om at det ville få negative konsekvenser for USA:

- Alt ansvar, hvis det utføres militære handlinger, vil ligge på skuldrene til dem som tar initiativet til en slik tvilsom og tragisk handling, sa FN-ambassadør Vladimir Safronkov torsdag.

- Se på Irak, se på Libya, sa han, for å eksemplifisere hvordan det kan gå når vestlige land blander seg inn.

Utsatt avstemning

Safronkov kom rett fra et møte bak lukkede dører i FNs sikkerhetsråd, der han skal ha vært åpen om Russlands synspunkter. I nesten to timer satt Sikkerhetsrådet i møtet, der det også var ventet at de skulle stemme over en resolusjon om Syria. Tre ulike utkast skal ha blitt diskutert.

Da de kom ut ble det klart at avstemningen var avlyst i påvente av forhandlinger rundt ordlyden i en eventuell resolusjon.

Pentagon-plan

Pentagon har for lengst utarbeidet planer om ulike angrepsmål i Syria, men advarte Trumps forgjenger Barack Obama mot følgene av å kaste seg inn i krigen mot Assad.

Trump har i årevis advart mot en amerikansk militærintervensjon i Syria og hevdet at USA da risikerer å havne i krig med Assads allierte Russland og Iran. Onsdag endret han tilsynelatende mening og sa at Assad med angrepet mot Khan Sheikhoun "gikk over streken" og at slike angrep ikke kan tolereres.

Trump har tidligere åpnet for å opprette såkalt sikre soner for flyktninger inne i Syria, men Pentagon har advart mot dette og vist til at det vil bli en svært stor, kostbar og vanskelig operasjon, skriver den amerikanske nettavisen Military.com.