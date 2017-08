USA: Soldat drept i kamp mot IS-allierte i Afghanistan

Det amerikanske forsvaret sier en av deres soldater er drept i kamp mot en IS-tilknyttet gruppe øst i Afghanistan.

Flere amerikanske og afghanske soldater ble såret i operasjonen onsdag.

Nasjonalgarden i delstaten Utah sier det var en av deres soldater som ble drept og at rundt sju andre medlemmer av nasjonalgarden ble såret. De sårede soldatene ble sendt til medisinsk behandling.

Forsvaret har så langt ikke kommet med flere opplysninger om operasjonen.

I helgen opplyste amerikanske myndigheter at en lokal IS-leder og tre andre høyt plasserte medlemmer ble drept i et luftangrep øst i Afghanistan forrige uke.

– Abdul Rahmans død er enda et tilbakeslag for det høyere lederskapet i IS, sa general John Nicholson. Rahman var ifølge uttalelsen den fremste kandidaten til å overta som IS-leder i Afghanistan etter at den forrige lederen, Abu Sayed, ble drept i et amerikansk luftangrep i juli.

