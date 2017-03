USA varsler gjennomgang av FN-oppdrag

ANNONSE

President Donald Trump har allerede gjort det klart at han ønsker å kutte USAs økonomiske bidrag til FN, og i april tar hans FN-ambassadør over formannskapet i Sikkerhetsrådet. Nikki Haley sier de fredsbevarende oppdragene rundt i verden vil havne under lupen med henne i sjefsstolen.

– Jeg kom til FN med et mål om å vise det amerikanske folket at de får valuta for pengene de investerer i denne institusjonen, sier hun til tenketanken Council on Foreign Relations. Hun sier USA vil gjøre FN-oppdragene mer effektive med en klar strategi for å trekke seg ut når de er avsluttet.

– Effektivisere, ikke spare

Målet er ikke å spare penger, men samtidig sier hun at USAs andel av budsjettet til fredsbevarende operasjoner må reduseres fra 29 til 25 prosent. Budsjettet er på 7,9 milliarder dollar eller rundt 57 milliarder kroner.

Haley har allerede snakket med generalsekretær António Guterres om hvordan de militære forpliktelsene kan strømlinjeformes.

– Vi skal avslutte oppdraget i Haiti. Det trengs ikke lenger. Vi skal avslutte i Elfenbenskysten. Vi skal runde av i Liberia. Men vet dere hva? Vi skal skjerpe innsatsen i de områdene der det virkelig ikke er fred.

Stemmer over Kongo-oppdrag

I løpet av de nærmeste dagene skal Sikkerhetsrådet stemme over hvorvidt oppdraget med 19.000 personer utplassert i Kongo skal forlenges eller reduseres.

– Kongos regjering er korrupt og driver rov på sin egen befolkning. Samtidig er FN-oppdragets mandat å samarbeide med regjeringen for å sikre fred og sikkerhet. Med andre ord støtter FN en regjering som driver rov på sine egne. Vi burde ha anstendighet og folkeskikk nok til å få slutt på det, sier Haley.

Flere land, inkludert det faste sikkerhetsrådsmedlemmet Frankrike, har advart mot dramatiske kutt i det fredsbevarende oppdraget i Kongo, et land som fortsatt anses for å være ustabilt, både politisk og militært.

