USAs tidligere presidentkandidat misfornøyd med norgesbesøk

Den kontroversielle politikeren og TV-personligheten Mike Huckabee var nylig i Norge for å motta Kåre Kristiansens minnepris under det kristenkonservative møtet Oslo Symposium sist helg. Huckabee ble tildelt prisen for å ha vært en «usvikelig venn av Israel», lyder begrunnelsen til komiteen.

Huckabee har stilt som presidentkandidat to ganger tidligere mot henholdsvis Donald Trump i 2016 og John McCain i 2008, og leder sitt eget talkshow på Fox News. Han har også lang fartstid som guvernør i delstaten Arkansas.

Under sitt norgesbesøk la han også turen innom Sandefjord, av ukjente grunner. I ettertid har han lagt ut negative Twitter-meldinger om blant annet hotelloppholdet.

«Eneste engelskspråklige TV å få i Norge er BBC. Milde måne! Det står for ENSIDIG KJEDELIG DRITT (BIASED, BORING, CRAP). Det er mer effektivt enn Ambien (sovemedisin),» skriver han på Twitter.

Only English speaking TV I get at Norway is BBC-oh my! It stands for BIASED BORING CRAP. It's more effective than Ambien as sleep inducer. — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 6, 2017

- Russere som driver dette hotellet

Videre kommer han med kritikk av det som tilsynelatende var en falsk brannalarm på Clarion Hotell i Sandefjord.

«@ClarionHotel i Sandefjord i Norge: Kan ikke få et rom for tre timer og brannøvelse tvinger alle ut i den bitende kulden - Det er russerne som styrer dette stedet,» skriver han.

Nettavisen har vært i kontakt med Clarion Hotel i Sandefjord, men hotelldirektøren var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag formiddag.

@ClarionHotel in Sandefjord NOR; Can't get room for 3 hrs and alarm drill forces all to outside in freezing cold-Russians running this place — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 6, 2017

At museum in Oslo--wasn't sure if this was Edward Munch's "The Scream" or Nancy Pelosi at Trump speech last week. pic.twitter.com/0ImsZr2kQz — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) March 5, 2017

Oslo-besøk omtalt på Fox News

Huckabees norgesbesøk ble også omtalt på Fox News etter at han la ut en Twitter-melding i forbindelse med et besøk på Munch-museet: «På museum i Oslo. Var ikke sikker på om dette var Edward Munchs Skriket eller Nancy Pelosi under Trump-talen i forrige uke,» skriver han.

Pelosi er leder for Demokratene i Representantenes hus, og er en ihuga kritiker av president Donald Trump.

Is that you, Nancy Pelosi? Gov. Mike Huckabee uses famed painting to mock the House Minority Leader & Twitter users can't get enough of it! pic.twitter.com/rvTMOjT1Li — FOX & friends (@foxandfriends) March 6, 2017

Mike Huckabee er en frittalende amerikansk politiker, baptistpastor og TV-programleder på Fox News. Han har stilt som presidentkandidat to ganger under Republikanernes nominasjonsvalg i 2016 og 2008. Begge gangene kom han forholdsvis langt.

Roser Trump i talen

Huckabee holdt også en tale under møtet Oslo Symposium på lørdag, hvor for øvrig statsrådene Sylvi Listhaug og Torbjørn Røe Isaksen også var til stede.

- Donald Trump var ikke mitt førstevalg. Jeg var mitt førstevalg. Men han var mitt andrevalg. Det kommer noen ganger overraskende på folk. Men vi trengte noen som kunne skake våre politiske og offentlige institusjoner, for byråkratiet var blitt slik at det fungerte for dem som passet innenfor boblen – mens en stadig større del av arbeiderklassen opplevde at jo mer de jobbet, jo lenger bakpå havnet de, sa Huckabee innledningsvis i talen sin, ifølge idag.no.