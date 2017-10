USAs våpenlobby åpner for nye regler for halvautomatiske våpen

Våpenlobbyen NRA oppfordrer amerikanske myndigheter til å vurdere nye restriksjoner rundt halvautomatiske våpen i etterkant av masseskytingen i Las Vegas.

National Rifle Associations (NRA) ber de føderale myndighetene vurdere hvorvidt såkalte «bump stocks», en innretning som festes på halvautomatiske våpen for å øke skytetakten, er i samsvar med loven, og om de burde være gjenstand for ytterligere restriksjoner.

Oppfordringer kommer i etterkant av masseskytingen i Las Vegas. Rundt et titall av de 23 våpnene Stephen Paddock brukte i skytingen hadde gjennomgått en slik modifisering. 58 mennesker ble drept i massakren og 489 såret.

Trump er åpen for å diskutere loven

Donald Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders sa på en pressebrifing torsdag at presidenten er åpen for å «ha en samtale om bump stocks», men at han ikke ønsker å ta forhastede beslutninger underveis i en etterforskning. Det melder Fox News på Twitter.

Torsdag ble det kjent at flere republikanske senatorer er åpne for å diskutere Demokratenes forslag om å forby visse typer våpenmodifikasjoner.

– Dette er åpenbart noe vi må se på. Jeg er opptatt av det som har skjedd på et personlig plan, kommenterte flertallsleder i kongressen, Paul D. Ryan, til TV-kanalen MSNBC.

Diskuterer to forslag

Debatten rundt våpenlovgivningen roterer nå rundt to lovforslag, melder The Washington Post. Det ene er fremmet av Demokratenes senator Dianne Feinstein, som vil forby salg og produksjon av «bump stocks», avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle.

Det andre lovforslaget er det Republikanernes senator Carlos Curbelo som står for. Han har varslet at han vil fremme det i løpet av torsdagen. Forslaget handler om å forby «bump stocks», men ingen andre former for modifikasjoner.

