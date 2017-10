- Bestakk leger for å gi pasienter avhengighetsdannende medisin

64.000 amerikanere døde av overdose i fjor.

NEW YORK (Nettavisen): CBS News melder at føderale agenter har arrestert John Kapoor (74), en milliardær som fram til i januar var toppsjef for legemiddelselskapet Insys Therapeutics.

Han blir trolig tiltalt for pengeutpressing, sammensvergelse og svindel, melder CBS News.

FBI mener at han var innblandet i bestikkelser som ble gitt til leger for at de skulle skrive ut et smertestillende opioid til pasienter som ikke hadde behov for det.

- Kapoor er uskyldig i disse anklagene og er bestemt på å kjempe hardt imot, sier hans advokat Brian Kelly.

Seks arrestert i fjor



Insys Therapeutics produserer en sprayversjon av fentanyl, et svært avhengighetsskapende opioid som egentlig er ment for kreftpasienter. Myndighetene mener at selskapet betalte leger for å gi denne medisinen til andre pasienter også.

Seks andre ledere hos Insys ble tiltalt for det samme i desember i fjor, ifølge CBS News.

USA har et stort problem med opioidavhengighet. 64.000 amerikanere døde av overdose i 2016, ifølge The New York Times.

Nesten 92 millioner amerikanere benyttet smertestillende midler minst én gang i 2016. 2,1 millioner amerikanere var avhengige av enten heroin eller smertestillende midler.

Mange heroinavhengige forteller at problemet startet etter at de fikk reseptbelagte smertestillende midler og ble avhengige av dette.

Onsdag skrev vi om Erika Hurt, som ble reddet etter en overdose hun satte mens hun satt i bilen sin utenfor en butikk i Hope Town. Hennes ti måneder gamle baby var i baksetet da hun mistet bevisstheten.

Etter at politiet offentliggjorde et bilde av henne, fikk hun livet tilbake på rett spor. Nå har hun vært rusfri i ett år.

Melania Trump innledet pressekonferanse



Mannen som var hovedarkitekten bak søksmålet som førte til at tobakksindustrien aksepterte å betale totalt 246 milliarder dollar i erstatning til 50 delstater, som straff for å ha løyet om nikotinavhengighet, har nå stilt siktet inn på legemiddelindustrien.

Torsdag holdt president Donald Trump en pressekonferanse i Det hvite hus om nettopp opioidkrisen i USA. Pressekonferansen startet litt før klokken 20.30 norsk tid.

USAs førstedame Melania Trump innledet den med å fortelle om hvor mange amerikanere som er rammet av opioidavhengighet i USA.

- Jeg har lært så mye av å snakke med dem som er rammet. Det jeg har oppdaget som et felles tema, er at dette kan ramme hvem som helst, sa Melania Trump.

- Jeg er så stolt over å støtte min ektemann i dag, idet han annonserer grep mot dette, la hun til.

- Mange familier landet rundt sliter for tiden med den største narkotikakrisen i amerikansk historie, konstaterte president Trump, som påpekte at det i snitt er sju amerikanere som dør av overdose hver time og 175 som dør av dette hver dag.

- Vi erklærer derfor opioidkrisen i dag en nasjonal helsekrise, med virkning fra i dag, bekreftet Trump deretter.

Politikerhjelp

En gransking utført av The Washington Post sammen med «60 Minutes», viser at en håndfull medlemmer av Kongressen har hjulpet de store legemiddelselskapene med å frata «Drug Enforcement Administration», narkotikabyrået DEA, deres mest effektive våpen mot amerikanernes overeksponering for smertestillende medisiner.

TOM MARINO (i midten) ser rett på Donald Trump under et arrangement 15. desember 2016.

Anført av kongressmann Tom Marino fra Pennsylvania innførte Kongressen en lov som forbyr DEA å beslaglegge disse selskapenes mistenkelige lastesendinger med narkotiske stoffer. Tidligere kunne DEA bøtelegge selskapene for dette. Nå er det ikke lov.

Gjennom såkalte PACs, «political action committees», donerte legemiddelindustrien minst 1,5 millioner dollar til de 23 politikerne som sponset fire versjoner av lovforslaget. Marino fikk alene nesten 100.000 dollar, skriver The Washington Post.

Mellom 2014 og 2016 brukte legemiddelindustrien 106 millioner dollar – nærmere en milliard norske kroner – på lobbyvirksomhet overfor Kongressen.

