- Comey er ikke redd for Trump-opptak

NEW YORK (Nettavisen): Det startet med en artikkel i The New York Times, hvor to kilder nær James Comey fortalte at den avskjedigete FBI-direktøren ble bedt av president Donald Trump under en middag 27. januar om å være lojal mot Trump.

Ifølge avisens kilder svarte Comey at han ikke kunne love lojalitet mot presidenten, men at han kunne love ærlighet.

Som direktør for FBI var Comey sjef for byråets etterforskning av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA, en etterforskning som blant annet ser nærmere på hvilken rolle Trump og hans stab spilte der.

Trump gjentok ifølge kildene at han trengte Comeys lojalitet, men fikk samme svar.

Fredag tvitret president Trump at «James Comey bør håpe det ikke finnes opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen».

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Comey er «ikke bekymret over noen opptak» av disse samtalene mellom ham og Trump, sier en kilde med kjennskap til dette til CNN.

«Hvis det finnes et opptak, er det ingenting på det opptaket som kan bekymre ham», legger kilden til.

JAMES COMEY vitnet 3. mai foran Senatet i forbindelse med deres Russland-høring. En ukes tid senere fikk han sparken.

I et intervju med NBC torsdag sa Trump at han trodde at Comey hadde bedt om den private middagen, men det avviser kildene til The New York Times. Det samme gjør kilden til CNN.

- Det fungerer ikke sånn. Dette er latterlig, sier CNNs kilde, som legger til at dersom Comey hadde ønsket en middag med presidenten, måtte han ha sendt inn en forespørsel til visejustisministeren.

Pressesekretær Sean Spicer i Det hvite hus avviste fredag at Trump ba Comey om hans lojalitet.

- Jeg tror presidenten kun ønsker lojalitet til landet sitt og til loven, sa Spicer.

