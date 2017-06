ANNONSE

Jonas Wahlström er sjef for Skansen-Akvariet på Skansen i Stockholm, og kjent som en ekte dyrevenn.

Nå tar han til orde for å beskytte kyllinger og andre nyfødte i naturen mot det farligste rovdyret av dem alle - huskatten.

- Det mange ikke tenker på, er at den største trusselen mot vår natur er den vanlige huskatten.

- Katten er en lystmorder. Slipp den ut om vinteren når det ikke finnes dyreunger, sier Wahlström til svenske Expressen.

Han påpeker at katter som får mat hjemme, ikke har behov for å jakte. Likevel er de mestere i å jakte på smådyr, spesielt om våren når det er mange nyfødte i naturen.

Han sier at katter i Sverige dreper millioner av fugler hvert år. I USA mener forskere at amerikanske huskatter dreper over en milliard fugler hvert år (ekstern lenke til ScienceNews).

- Hvis du er en sann dyrevenn og katteeier så bør du kjenne ditt ansvar og holde katten inne, sier han og legger til.

- Det er skrekkelig at folk ikke forstå at katten blir en morder mot forsvarsløse unger.

