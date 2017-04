- Derfor kommer så mange terrorister fra Usbekistan

ANNONSE

Hva har St. Petersburg, Istanbul, Ataturk og Stockholm til felles? Gitt at politiet har rett, ble alle rammet av terrorister fra Usbekistan.

Her skal vi selvfølgelig ta det forbehold om at alle er uskyldige til det motsatte er bevist.

Aftonbladets kommentator Wolfgang Hansson skriver at Usbekistan har en lang historie med å produsere terrorister.

Islam slo Sovjetunionen



Usbekistan var en av de fattigste republikkene i Sovjetunionen. Livet var preget av fattigdom og undertrykkelse. I 1989 - etter ti års krig - måtte Sovjetunionen trekke seg ut av Afghanistan. Stormakten var knust av islamske mujahedin.

Etter Sovjetunionens fall i 1991, har fattige Usbekistan blitt styrt av undertrykkende regimer. Med seieren over Sovjetunionen friskt i minne, har kampen mot undertrykkerne blitt kjempet næret av sterke muslimske krefter, som ofte kjemper for en islamstyrt stat med sharialovgivning.

I etterforskningen i Sverige har det kommet fram at 39-åringen hadde kontakt med islamistgruppen Hizb ut-tahrir og viste støtte for IS.

I dag lever innbyggere i Usbekistan i stor fattige og arbeidsløsheten er høy. Tusenvis reiser til Syria og Afghanistan for å delta i muslimenes kamp.

Andre reiser til vesten og Russland der de tar dårlig betalte jobber, slik tilfellet var for 39-åringen i Sverige som sanerte hus og sendte penger til familien i Usbekistan.

Terrorister fra Usbekistan



Slik var også tilfellet for 22-åringen som gjennomførte terrorangrepet i St. Petersburg tidligere denne måneden. Akbarjon Djalilov kom fra Kirgisistan der det finnes en stor usbekisk minoritet.

Slik var også tilfellet for usbekeren Ebu Muhammed Horasani som drepte 39 mennesker i en nattklubb i Istanbul nyttårsaften. Også tre av terroristene i angrepet på Ataturk flyplass i Istanbul i 2016 var fra Usbekistan.

Terror er ikke et problem landet bare eksporterer, I en artikkel i Global Security i 2013 ble det fokusert på at Usbekistan er et land særdeles sårbart for terrorisme.

- Hvordan den 39 år gamle siktede usbekeren passer inn i dette mønsteret, vet vi ikke, skriver Hansson.

- Men det er sikkert at Sentral-Asia spiller en viktig rolle som leverandør av villige, voldelige ekstremister.

