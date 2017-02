- Det hvite hus nektet flere medier å delta på pressemøte

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump og Det hvite hus trapper opp krigen med amerikansk presse. Nå er det ikke lenger bare en ordkrig – nå har den utviklet seg til reell handling, melder CNN.

Fredag gjentok Trump sitt angrep og påstandene om at anerkjente medier dikter opp falske nyheter.

- For noen dager siden kalte jeg pressen for folkets fiende, og det er riktig. Media er folkets fiende, sa USAs president under en konservativ konferanse i Maryland.

CNN melder at TV-kanalen er en av flere som ikke får delta under en briefing med pressesekretær Sean Spicer fredag.

- Vi er ikke fornøyde med at dette skjer, sier Jeff Mason, som er leder for foreningen for korrespondenter i Det hvite hus, i et intervju med CNN.

CNN, The New York Times, Los Angeles Times, Buzzfeed og Politico ble ifølge CNN også nektet deltakelse. Samtidig ble eksempelvis Breitbart sluppet inn – et nettsted som faktisk har et meget frynsete rykte, men som er positiv til Trump og tidligere ble ledet av Steve Bannon, som nå er en av presidentens nærmeste rådgivere.

Associated Press og Time Magazine skal ha reagert ved å forlate briefingen i protest.

PRESSESEKRETÆR Sean Spicer.

Blocked from White House media briefing



· CNN

· NY Times

· LA Times

· POLITICO

· BuzzFeed



Allowed to attend

· Breitbart — Dan Diamond (@ddiamond) February 24, 2017

Trump has also repeatedly trashed some of the outlets now blocked from WH press gaggle (CNN, Politico, BuzzFeed, NYT, LA Times) https://t.co/gzGpgTm6sg — Kelsey Sutton (@kelseymsutton) February 24, 2017

Can’t remember any press secretary from Clinton, Bush or Obama canceling briefing and handpicking small group for gaggle. @PressSec — Peter Baker (@peterbakernyt) February 24, 2017