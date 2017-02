- Dette blir ingen massedeportasjon

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag offentliggjordeSikkerhetsdepartementet i USA at det nå utstedes nye retningslinjer tilgrensemyndighetene (ICE) om at alle ulovlige innvandrere med krimineltrulleblad skal deporteres.

ICE vil få en betydelig ressursøkning og skal blant annet fylle 10.000 nye stillinger.

- Prioritering

Tirsdag kveld, norsk tid, ble pressesekretær Sean Spicer naturlig nok stilt flere spørsmål om denne kursendringen.

En av reporterne i Det hvite hus spurte om ett av målene er massedeportasjon.

- Nei, svarte Spicer kontant, før han fortsatte:

- Det vi må komme tilbake til, er å forstå et par ting. Det finnes en lov som fastslår at dersom du oppholder deg i dette landet ulovlig, er vi forpliktet til å passe på at de som er her i landet, er her lovlig, forklarte Spicer.

- Dagens retningslinjer skal sørge for at den millionen med mennesker som allerede har fått immigrasjonssøknaden sin behandlet, at grensemyndighetene lager et system som prioriterer. Vi vil passe på at vi bruker dette systemet på en måte som beskytter landet vårt. Dette sammenfaller med alt presidenten har sagt, som er at vi skal prioritere de som er her og har et kriminelt rulleblad og utgjør en trussel mot samfunnet. Det er det hele, enkelt og greit.

Trump plans to keep the Dreamer program in place for now https://t.co/5iV2skPzCT — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) February 21, 2017

- Er beskjeden fra Det hvite hus til innvandrere som aldri har gjort noe annet ulovlig enn å oppholde seg her i landet ulovlig, at de ikke trenger å bekymre seg?

- Meldingen fra Det hvite hus og Sikkerhetsdepartementet er at de som er i dette landet og utgjør en trussel mot samfunnet eller har et kriminelt rulleblad, er de første som skal ut. Vi skal aggressivt sørge for at dette skjer.

- Vanskelig under Obama

Ifølge CNN ønsker Det hvite hus inntil videre å beholde «Dreamers»-programmet, som beskytter ulovlige innvandrere som kom til USA som barn.

- Grensemyndighetene har hatt sine hender bundet i lang tid. Den forrige administrasjonen hadde så mange regler for hvem som kunne være her og hvem som ikke kunne være her, så det ble veldig vanskelig for dem å gjøre jobben sin. Vi vil sørge for at de har de retningslinjene og ressursene de trenger, sa Spicer.