- Dette er for Allah, ropte de og stakk en jente 10 -15 ganger

- Da jeg først så dem så ropte de «Dette er for Allah», så løp de opp og stakk denne jenta. Jeg vet ikke hvor mange ganger. 10 ganger, kanskje 15 ganger. Hun ropte «hjelp meg, hjelp meg» men jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg prøvde å kaste ting på dem, forteller Gerard Vowles vitnet i videoen du kan se nederst i saken.

- Jeg tok en stol opp fra gulvet og kastet. Prøvde å få dem vekk fra henne men jeg kunne ikke gjøre noe, forteller en av de mange pubgjestene som var i Borough Market i London fredag kveld.

Han forteller hvordan de løp inn i barer og stakk uskyldige.

– En ung jente ble stukket i brystet. Hun ble liggende der. Det er så trist, sier taxisjåføren til radiostasjonen LBC i London.

Han forteller at han ropte til alle om at de måtte komme seg unna og løpe en annen vei. Det var flere hundre mennesker ute i gatene i området der terroristene angrep tilfeldige mennesker, sier han.

– Jeg så at de hoppet ut av varebilen, som hadde stanset mellom noen trafikklys. De hadde kniver med lange blader, kanskje over 30 centimeter, og så begynte de å stikke ned tilfeldige folk, sier han.

– Jeg tenkte, jeg må forsøke å treffe ham, jeg må prøve å få ham i bakken, fortsetter mannen.

– Jeg snudde taxien rundt og holdt på å treffe en av dem da han hoppet til side og tre politifolk kom løpende mot ham med batongene sine i hendene. De visste trolig ikke hva de løp mot, bare at det var en hendelse. All ære til dem, alt de var bevæpnet med var batonger, sier mannen.

En av de første polititjenestemennene som kom til stedet ble stukket i hodet og flere steder i kroppen. Han blir nå behandlet for skadene.

Flere vitner forteller at de flyktet inn på utestedene og barrikaderte dørene. Blant dem var norske Elin Ellingsen.

– Jeg så mennesker komme løpende og en mann som hogg etter en kvinne og mann med machete. Jeg vet ikke om han traff dem, men kvinnen falt ned på bakken før hun kom seg unna, forteller Ellingsen til Bergens Tidende.

Hun og kjæresten hadde møtt en venninne på puben Wheatsheaf på Borough Marked lørdag kveld.

Ellingsens kjæreste Petter Jordan anslår at det var rundt 20 gjester inne i publokalet da terroristene forsøkte å ta seg inn. Mannen med machete sto bare en halvmeter utenfor vinduet der Jordan satt rett på innsiden.

