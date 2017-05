- Donald Trump ba James Comey om lojalitet under privat middag, fikk nei

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Siden 1976 har FBI-direktører blitt ansatt for tiårsperioder fordi det berømte etterretningsbyrået skal være atskilt fra politikken, selv om direktøren nomineres av USAs president og må bekreftes av Senatet.

Basert på en artikkel The New York Times publiserte natt til fredag, later det til at president Donald Trump er av en annen oppfatning. Avisen skriver om en middag som tidligere FBI-direktør James Comey hadde med Trump i Det hvite hus 27. januar, der Trump ba om Comeys lojalitet.

Den renommerte avisen hevder at Comey i dag anser denne middagen som starten på hans slutt i FBI, ifølge to personer som har hørt Comey fortelle hva som skjedde under denne middagen.

Spurte to ganger

Comey var skeptisk til å takke ja til invitasjonen fra Trump, skriver The New York Times, ettersom det kunne gi omverdenen inntrykk av at han var på Trumps side samtidig som FBI etterforsket hvorvidt Trump og hans stab var involvert i Russlands arbeid med å påvirke utfallet av presidentvalget i november. Han valgte likevel å møte Trump for en middag under fire øyne, siden det føltes feil å takke nei til USAs president.

Under middagen snakket de først løst om valgkampen og den imponerende folkeoppslutningen på Trumps valgmøter, før presidenten spurte om Comey kunne love ham sin lojalitet.

Comey ville ikke love dette. I stedet skal han ha sagt at han alltid vil være ærlig overfor presidenten, og presisert at han ikke var «pålitelig» i konvensjonell politisk forstand.

Trump skal ha vært misfornøyd med dette svaret, hevder The New York Times, og presidenten sa derfor til Comey senere under middagen at han trengte FBI-direktørens lojalitet. Igjen skal Comey ha svart at han bare kunne love ærlighet.

OPPSIGELSESBREVET: Donald Trump skriver til Comey at han er blitt anbefalt å sparke ham. To dager senere sier Trump at han tok beslutningen selv. Comey selv visste ikke at han var oppsagt før han så det på TV.

The New York Times skriver at Comey fortalte om denne middagen til personer som står nær ham, under forutsetning av at de ikke diskuterte dette offentlig mens han var FBI-direktør. Nå som han er avskjediget, føler de at de står fritt til å snakke om dette under forutsetning av at de får være anonyme. Dette er normalt i USA, der politiske journalister i stor utstrekning bruker anonyme kilder som grunnlag for saker.

Etterforskes

FBI har siden sommeren 2016 etterforsket Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget, og i den forbindelse er en rekke personer med tilknytning til president Donald Trump av interesse.

Det gjelder blant andre Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og general Michael Flynn, som støttet Trump helt fra starten av valgkampen og var nasjonal sikkerhetsrådgiver i noen få uker før han fikk sparken, samt Carter Page og Roger Stone, som har løsere forbindelser til Trump.

Dette gjør det spesielt upassende for Trump å be om lojalitet fra FBI-direktøren, som er øverste sjef for denne etterforskningen.

DONALD TRUMP er den første presidenten siden Richard Nixon i 1973 som har sparket sjefen for en etterforskning som involverer presidenten selv. I Nixons tilfelle endte det med at han måtte gå av.

Det hvite hus benekter imidlertid at president Trump under middagen med Comey ba om hans lojalitet.

- Vi mener at dette ikke er en presis gjenfortelling. Integriteten til våre etterretningsbyråer og deres ledelse er av den aller største viktighet for president Trump. Han ville aldri ha foreslått eller forventet personlig lojalitet, kun lojalitet til vårt land og dets fantastiske folk, sier pressesekretær Sarah Huckabee Sanders til The New York Times.

Trump ga torsdag NBC News et eksklusivt intervju. Også der ble Comey et tema. Trump beskrev den avskjedigete FBI-direktøren som en PR-kåt showmann, og fortalte at det var hans egen avgjørelse å sparke Comey – noe som direkte motsier argumentasjonen presidenten selv brukte i oppsigelsesbrevet.