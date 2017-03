- Dro til New York for å drepe svarte

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Fire kvartaler unna Madison Square Garden på Manhattan i New York ble en 66 år gammel svart mann knivstukket like før midnatt, natt til tirsdag.

Timothy Caughman ble stukket flere ganger i brystet og ryggen på hjørnet av West 36th Street og Ninth Avenue. Han klarte selv å forflytte seg to kvartaler fram til politistasjonen på West 35th Street.

Caughman ble kjørt til Bellevue sykehus i all hast, men livet hans kunne ikke reddes. 66-åringen døde etter at en vilt fremmed mann knivstakk ham under et tilfeldig møte på gaten.

- Dere er nødt til å arrestere meg. Jeg har kniven i frakken min, sa den mistenkte gjerningsmannen ifølge The New York Daily News etter at han spaserte inn på T-banestasjonen på Times Square.

Kilder forteller til avisen at gjerningsmannen er en 28-åring med tanker om hvit makt og at han har militær erfaring.

Han skal overfor politiet ha fortalt at han reiste fra Baltimore i Maryland til New York for å ta livet av svarte.