- En Korea-krig vil være avgjort på tre dager

Ekspertene frykter konsekvensene av en storkrig på den koreanske halvøya.

OSLO (Nettavisen): Nord-Korea har ingen allierte og alt å tape på en krig, men den harde retorikken mellom Pyongyang og Washington kan fort eskalere til full krig, mener historiker og forskningsprofessor Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han sier en slik krig vil bety enorme ødeleggelser, men at den blir kortvarig.

- Skjer det, vil det være avgjort i løpet av tre dager. Ingen går inn på Nord-Koreas side. De har ingen allierte, sier Tønnesson til Nettavisen.

Sør-Korea kan rammes

Tønnesson sier en krig på den koreanske halvøy kan forårsake enorme ødeleggelser på begge sider. Nord-Korea kan ramme Seoul, og det kan tenkes at de vil ramme Japan.

- Man vil kunne tenke seg at USA og Sør-Korea vil kunne lykkes med et forkjøpsangrep - før Nord-Korea rekker å slå tilbake. Men det er en kjemperisiko å ta, og jeg tror ingen ansvarlige militære ledere vil råde USAs president Donald Trump til noe slikt. Husk at dette er noe alle amerikanske presidenter har vurdert siden 1950-tallet, men latt det ligge.

Den siste tiden har Nord-Korea og USA utvekslet krigslignende trusler.

- Fra Nord-Koreas side er dette ikke noe nytt. Det nye er at vi ser noe av den samme ordbruken fra USAs president, sier Tønnesson og peker på hva Donald Trump uttalte på en pressebrief fra sitt feriested i New Jersey tirsdag. Da sa han at Nord-Korea kunne vente seg «ild og raseri som verden aldri før har sett» om de fortsetter å true USA.

- Én galning på hver side

Selv om det skulle bli krig på Korea-halvøya tror ikke norske finanseksperter at det vil gå nevneverdig utover verdensøkonomien.

- Det er én galning på hver side av Stillehavet, vi vet ikke hvor gale de er, og nøyaktig hva konsekvensene blir, men det er spørs om noen av børsene blir påvirket noe særlig av den eskalerende konflikten, sier finansnestor Jan Petter Sissener til Nettavisen.

- På generell basis tror jeg risikopremien vil stige fordi børsene faller. Det var det samme som skjedde under Kuwait-invasjonen i 1991. Men da amerikanerne rykket inn stabiliserte det seg veldig raskt. Dersom børsene hadde blitt påvirket i nevneverdig grad ville vi nok sett tendenser markert nedgang allerede nå.

Sissener får støtte av økonomisjef i Nordea, Erik Bruce.

- Det vil nok være en generell uro i finansmarkedet, men dette vil gå fort over ved en kortvarig konflikt. Men dersom Japan og Sør-Korea rammes eller til og med blir angrepet kan det bli stygt, sett fra et finansperspektiv, sier Bruce til Nettavisen.

- En eventuell krig vil nok gå mest utover Nord-Korea. Det er også et isolert land så spredningseffekten vil også være liten. Konflikter i Midtøsten, med mange oljeproduserende land, får større konsekvenser.

- Sitt rolig i båten

Både Sissener og Bruce sier at nordmenn kan ta det hele med ro.

- Mitt tips er bare å sitte rolig i båten. Ikke invester penger annerledes enn du ellers ville gjort, sier Sissener.

Onsdag fulgte USAs forsvarsminister Jim Mattis opp og sa at Nord-Korea bør slutte å vurdere handlinger som vil lede til regimets undergang og tilintetgjørelsen av dets folk. I en uttalelse ba han Nord-Korea lytte til FNs sikkerhetsråd og uttalelser fra flere stater som er enige om at Nord-Korea utgjør en trussel mot den global fred og stabilitet.

- Hvordan dette oppfattes i Pyongyang, vet jeg ikke. Det er mulig at Trumps språkbruk er noe Kim Jong-un forstår og Trump og han på den måten kan komme på talefot. Men vi skal merke oss at USAs utenriksminister uttaler seg mer forsonende, sier Tønnesson.

- Sterkt press

Rex Tillerson mante onsdag til ro etter Trumps trusler. Han sa han tror at det amerikanske folk kan sove trygt.

Det som ifølge Tønnesson betyr noe framover, er sanksjonsvedtaket i FN og hvordan det blir oppfattet av det nordkoreanske regimet.

- Oppfatter Nord-Korea at Russland og Kina slutter seg til dette, vil det utgjøre et sterkt press, sier han.

En mulig løsning, tror Tønnesson, er at Nord-Korea får lov til å beholde sine våpen, mens USA og Sør-Korea til gjengjeld må love ikke å gjennomføre provoserende øvelser.

- Alle parter ønsker å få Nord-Korea til forhandlingsbordet. Nord-Korea er bare interessert i å overbevise verden om at de har atomvåpen. De har ingen interesse av et krigsutbrudd. De vil bare vise verden at de ikke er redde, noe de definitivt er, sier Tønnesson.

- Ikke virkelig fare

Nord-Korea svarte få timer etter Trumps trussel med å kunngjøre planer om «omslutte» stillehavsøya Guam med rakettild.

Korea-ekspert Vladimir Tikhonov sier til NTB at det er en radikal ordbruk fra nordkoreansk side om dagen, men han tror ikke at landet ønsker å begå selvmord.

- Vi ser en ytterligere opptrapping av krigsretorikken, og det er en liten bit av virkelig fare i den situasjonen som nesten daglig forverrer seg. Men det er likevel usannsynlig at det blir militære sammentreff, sier Tikhonov til NTB.





