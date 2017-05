- Én person drept etter at bil kjørte inn i folkemengde på Times Square

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En bil kjørte ved lunsjtid torsdag på fotgjengere på Times Square, en berømt turistattraksjon på Manhattan.

Bilen, en rød Sedan, skal ha kommet i stor fart.

Politiet har bilføreren i sin varetekt.

Ifølge CNN mener politiet at hendelsen sannsynligvis var en ulykke. Bilføreren har tidligere blitt tatt for fyllekjøring.

Føreren er en 26 år gammel mann fra Bronx, ifølge NBC NewYork.

Vitner forteller at han svingte feil vei på 7. Avenue og kjørte bilen langs fortauet.

Bilføreren blir nå testet for å avgjøre om han var påvirket av alkohol eller narkotika.

NBC New York melder at én person har omkommet. Brannvesenet opplyser via Twitter at 12 personer behandles for skader og bekrefter også at én person er død. Nyhetsbyrået AP opplyser at 20 personer er skadd, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Brannvesenet ble varslet om hendelsen like før 12.00, lokal tid. Dette er midt i lunsjtid for arbeidstakere i området. Flere hundre tusen mennesker er innom Times Square hver dag - de fleste av dem turister.

Politiet har stengt av området.

The car continued to drive according to witnesses #TimesSquare pic.twitter.com/uNJyawX72l — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 18, 2017

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 18, 2017

Video of suspect in Times Square incident being arrested. pic.twitter.com/obgHGGs7Td — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 18. mai 2017

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18. mai 2017

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) 18. mai 2017

#BREAKING VIDEO: NYPD taking driver from Times Square incident into custody pic.twitter.com/i7BmGTCG6h — Lucid's Happy Twin😇 (@LucidsHappyTwin) 18. mai 2017