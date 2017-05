- Flere mennesker drept ved Manchester Arena

ANNONSE

Politiet i Manchester fikk litt før midnatt norsk tid meldinger om eksplosjoner ved Manchester Arena, der Ariana Grande var i ferd med å avslutte sin konsert.

Publikum flyktet i panikk. Enkelte trodde at det bare var noen ballonger som hadde forårsaket smellene, men dette var dessverre ikke tilfellet.

Natt til tirsdag opplyser politiet at menneskeliv er gått tapt.

- Det er flere bekreftede dødsfall og andre som er skadd, opplyser politiet i Manchester.

Politiet oppfordrer folk sterkt om å holde seg unna, slik at nødetatene får jobbe uforstyrret på åstedet.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over antall døde.

Vitner skal ifølge Sky News har hørt et «høyt smell» der under en Ariana Grande-konsert.

- Jeg hørte et høyt smell fra senga mi og gikk ut på forsiden av leilighetene og alle løp vekk, sier Suzy Mitchell, som bor i toppetasjen like ved arenaen.

Sasina Akhtar var også til stede under konserten og forteller om et dramatisk syn.

- Hun spilte sin siste sang, og vi var på nederste del og hørte en eksplosjon bak oss, bakerst i arenaen. Vi så unge jenter med blod på seg, alle skrek og løp. Det var masse røyk, sier Akhtar til Manchester Evening News.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow.... — G M Police (@gmpolice) 22. mai 2017

- Jeg og søsteren min, sammen med mange andre, var på Manchester Arena for å se Ariana Grande og var alle på vei ut derfra rundt 10.40-10.45 da vi hørte et bombelignende smell som førte til at alle fikk panikk og flyktet, sier Majid Khan (22) til Sky Sports.

Manchester Evening News opplyser at alle toglinjer fra Victoria stasjon er stengt. Lokalaviser skriver også at det skal ha vært to smell.

- Veiene rundt området er stengt av og det meldes at mange mennesker løp til et hotell i nærheten, skriver journalist Paul Britton i Manchester Evening News på Twitter.

We hope everyone is okay💗 @arianagrande #gaintrick #arianagrande #honeymoontournewsi #dwtmanchester #honeymoontournewsdwt Et innlegg delt av Dangerous Woman Tour Updates (@arianagrandeupdatessx) mandag 22. Mai. 2017 PDT

Manchester baes stay safe I hope Ari is ok 🖤🙏🏼!!! manchester #arianagrande @arianagrande Et innlegg delt av Little Bit Dangerous (@dangerouswomenss) mandag 22. Mai. 2017 PDT

Skuespilleren Julie Hesmondhalgh skriver på Twitter at hun var på konserten sammen med sin ektemann og datter og at det oppsto panikk, men en person kom på scenen og fortalte at det ikke var noen eksplosjon, kun en ballong.

Dette var dessverre feil.

Politiet i Manchester gjentok klokken 00.29 at nødetatene har rykket ut til «en alvorlig hendelse» ved Manchester Arena og oppfordrer igjen folk til å holde seg unna.

(©NTB/Nettavisen)