NEW YORK (Nettavisen): Michael Flynn gikk denne uka av som president Donald Trumps rådgiver for nasjonal sikkerhet, etter at det kom fram at han diskuterte president Barack Obamas sanksjoner mot Russland med Russlands USA-ambassadør i desember, og deretter løy in dette overfor visepresident Mike Pence og omverdenen.

Dette førte ifølge pressesjef Sean Spicer til at Trump mistet tillit til Flynn og derfor ba om hans avskjed.

Nå melder The Washington Post at general Flynn også kan være i trøbbel med loven, ettersom det er straffbart å lyve til FBI og Flynn i et intervju med etterretningsbyrået 24. januar skal ha benektet at han diskuterte sanksjoner med den russiske ambassadøren.

Beslutningen om å eventuelt ta ut en tiltale hviler hos Justisdepartementet.

The Washington Post påpeker at det kan være vanskelig å bevise at Flynn har brutt loven, ettersom Flynn kan forsvare seg med tvil rundt definisjonen av sanksjoner.

Verken Flynn eller FBI har kommentert saken overfor The Washington Post.