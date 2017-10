- Harvey Weinstein er overbevist om at broren står bak

Venner hevder at Harvey Weinstein føler seg bedratt av sin egen bror.

NEW YORK (Nettavisen): Brødrene Harvey og Bob Weinstein stiftet i 2005 The Weinstein Company. Selskapet står bak filmer som «Lion», «Hateful 8», «Hands of Stone» og ikke minst distribusjonen av «Kon-Tiki» her i USA.

Nå er selskapet rystet av skandalene til Harvey Weinstein, som nylig ble avslørt av The New York Times.

65-åringen skal hele åtte ganger ha betalt ut erstatning til kvinner han har sextrakassert. Dette har foregått over flere tiår og har rammet kjente skuespillere som Ashley Judd og Rose McGowan.

Styret i The Weinstein Company har nå sparket ut Harvey Weinstein. Filmmogulen selv mener at det er broren Bob som står bak dette, motivert av å vinne en maktkamp dem imellom.

- Harvey er overbevist om at dette var et bevisst angrep. Han føler seg bedratt av sin bror, sier en mangeårig venn av Harvey Weinstein til CNN.

SPARKET BROREN: Bob Weinstein stemte for å gi broren Harvey sparken. Her sammen med skuespiller Molly Shannon under en veldedighetsgalla.

Nyhetskanalen melder at flere kilder bekrefter dette.

Verken Bob eller Harvey Weinstein har respondert på påstanden.

Bob var et av styremedlemmene som søndag stemte for å si opp Harvey, men har ikke uttalt seg offentlig om denne beslutningen. De to har angivelig knapt snakket sammen siden New York Times offentliggjorde sextrakasseringen.

Overfor The New York Times tok Harvey Weinstein selvkritikk for oppførselen sin.

- Jeg erkjenner at måten jeg har opptrådt overfor kolleger tidligere, har forårsaket mye smerte, og det beklager jeg oppriktig. Selv om jeg forsøker å forbedre meg, vet jeg at jeg har en lang vei å gå, sier Weinstein.

