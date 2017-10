- Herr president, jeg reiser meg og sier «Nok!»

Donald Trump ble angrepet kraftig av en republikansk senator fra Arizona som tirsdag annonserte at han ikke tar gjenvalg.

NEW YORK (Nettavisen): Senator Jeff Flake har lenge vært kritisk til USAs president Donald Trump, selv om begge tilhører samme parti.

Tirsdag annonserte Flake at han ikke stiller til gjenvalg. Det gjorde han gjennom en eksepsjonell tale fra Capitol Hill, hvor han gjorde det veldig tydelig at han ikke lenger er komfortabel med å være en del av partiapparatet som støtter president Donald Trump.

- Historisk

- Det er tidspunkter hvor vi må risikere våre karrierer for å støtte våre prinsipper. I dag har jeg kommet til et slikt punkt, sa Flake.

- Herr president, jeg står opp i dag for å si «Nok!», la han til.

Etter talen var politiske kommentatorer raske med å kalle den historisk og enestående.

- Vi har alle nettopp vært vitne til et enestående øyeblikk i amerikansk politikk, konkluderte CNNs programleder Brooke Baldwin etter talen.

- Jeg vil kalle den historisk, sier Mark Preston, politisk analytiker hos CNN.

- Denne talen bør bli sett og lest i alle skoler i morgen, la han til.

Må kunne svare sine barnebarn



Flake kritiserte seg selv og sine republikanske partifeller for å vanære sine prinsipper og svikte sine forpliktelser gjennom å være tause i frykt for å opprøre «basen».

- Det må sies at jeg reiser meg her i dag med en ikke ubetydelig mengde anger. Anger på grunn av tilstanden i vår disunion, anger på grunn av hvor destruktiv politikken vår er blitt, anger på grunn av uanstendigheten i våre uenigheter, anger på grunn av vårt grove lederskap, anger for at vår moralske autoritet er kompromittert og anger over at vi alle – alle sammen – er medskyldige i denne alarmerende tilstanden. Det er på tid at vi deltakelse og godkjennelse av de uakseptable tar slutt.

- Skjødesløs, opprørende og uverdig oppførsel blir unnskyldt med «at man sier det som det er» … Hvis skoen var på den andre foten, ville republikanere ha akseptert en slik oppførsel fra presidenten? Selvfølgelig ville vi ikke det, sa Flake i sin tale.

Arizona-senatoren uttalte at «Despotisme elsker vakuum og våre allierte leter nå etter andre steder for lederskap».

. Vi har gitt opp våre konservative prinsipper i favør av raseri og avsky. Raseri og avsky er ikke en bærende filosofi, fortsatte han.

- Jeg har barn og barnebarn å svare til, og herr president, jeg vil ikke lenger være en medskyldig eller taus. Derfor annonserer jeg at min tid som senator vil avsluttes når min termin tar slutt.

Les hele talen her eller se den her:

Flake: “Mr. President, I rise today to say: enough” https://t.co/s38KLOj5OK — Meg Wagner (@megwagner) 24. oktober 2017

McCain on Flake's service:"one of honor, of brilliance and patriotism and love of country, and I thank you." https://t.co/UYPvAaZZA0 — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 24. oktober 2017

Støttes av republikanske kolleger



Senatets majoritetsleder Mitch McConnell fulgte opp med å replisere «Vi har nettopp vært vitne til en tale fra en veldig flott mann», mens Arizonas andre og mer kjente senator, John McCain, sa at det har vært en ære å jobbe sammen med Jeff Flake.

Flake har 14 måneder igjen av sin periode som senator. Han blir altså sittende til januar 2019.

Flakes tale kom bare noen timer etter at en annen senator, Bob Corker fra Tennessee, angrep president Trump og kalte ham et dårlig forbilde for barn.

Corker har også gjort det klart at han ikke tar gjenvalg.

