- H.R. McMaster erstatter Michael Flynn

NEW YORK (Nettavisen): Flere amerikanske medier melder at H.R. McMaster overtar for general Michael Flynn som president Donald Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet.

Flynn mistet jobben for en uke siden, da det kom fram at han i desember diskuterte president Barack Obamas sanksjoner mot Russland med deres USA-ambassadør og deretter løy om dette i ettertid.

Herbert Raymond «H.R.» McMaster er en 54 år gammel general som har tjenestegjort i forsvaret siden 1984. Han har langt erfaring, fra blant annet Afghanistan og Irak.

Trump annonserte beslutningen foran journalister ved Mar-a-Lago i Florida mandag, der han ofte tilbringer tiden i helgene. I USA er denne langhelg nå, ettersom mandag er «President’s Day» og en fridag for mange arbeidstakere.

- McMaster er en mann med fenomenale ferdigheter og fenomenal erfaring, sa Trump ifølge Politico.

MICHAEL FLYNN gikk av etter at han løy om innholdet i en samtale med Russlands ambassadør i USA i desember.