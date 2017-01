- Hvis Trump går etter journalistene, kan dere takke Obama

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Hvis Donald J. Trump som president bestemmer seg for å kaste en varsler i fengsel for å forsøke å snakke med en journalist, eller får FBI til å spionere på en journalist, vil han ha én mann å takke for å testamentere en slik makt til ham: Barack Obama», skriver den prisvinnende journalisten James Risen i The New York Times.

Truet med fengsel

Han tenker ikke bare på Edward Snowden, som i 2013 lekket gradert informasjon om NSAs etterretningsprogram PRISM til media og nå er etterlyst i USA for spionasje, eller på Chelsea Manning, som lekket en video fra den amerikanske hærens angrep på blant annet barn og journalister til Wikileaks og senere ble dømt til 35 års fengsel.

Risen, som to ganger har vunnet Pulitzer-prisen, ble i 2008 stevnet som vitne i rettssaken mot Jeffrey Sterling, en tidligere CIA-ansatt som ble tiltalt for å gi Risen detaljert informasjon om en operasjon i Iran som hadde til formål å svekke dette landets atomvåpenprogram. Risen omtalte dette i sin bok «State of War», som ble utgitt i 2006.

Amerikanske myndigheter truet ham med fengsel, dersom han ikke avslørte sine konfidensielle kilder – et krav som Risen nektet å etterkomme. Seks år senere avslo Høyesterett hans anke og beordret ham til å vitne. Først sju år etter at stevningen først kom, i 2015, trakk Justisdepartementet seg.

JAMES RISEN i The New York Times hadde Justisdepartementet på nakken i sju år, men nektet hele tiden å oppgi sine konfidensielle kilder.

Aggressiv Trump

Risen er ikke den eneste som er bekymret for pressefriheten under kommende president, Donald J. Trump.

Allerede før valget i november advarte foreningen «Komiteen for beskyttelse av journalister» om at Trump som president «vil utgjøre en trussel mot pressefriheten i USA».

I valgkampen omtalte Trump regelmessig pressen som uærlig, avskyelig og avskum.

- Jeg skal åpne injurielovene våre, slik at journalister som bevisst skriver negative og horrible og falske artikler, kan saksøkes av oss og vi kan tjene masse penger, sa Trump i februar, ifølge Newsweek.

Donald Trump boikottet også flere medier underveis i valgkampen, for eksempel The Washington Post og Politico.

Onsdag gikk Trump og hans medarbeidere også til knallhardt angrep på CNN og Buzzfeed i kjølvannet av nyhetssakene om at han skal ha fått en brifing om at det Russland muligens sitter på kompromitterende informasjon om ham.

- Dere er falske nyheter, sa han til CNN, mens han beskrev Buzzfeed som en «mislykket søppelhaug».

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Dishonest media says Mexico won't be paying for the wall if they pay a little later so the wall can be built more quickly. Media is fake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

James Risen, som altså har fått føle på kroppen hvor pressefriheten står i USA, advarer nå om at den allerede er truet.

USA langt bak Norge

Mens Norge er nummer tre på rankinglisten over pressefrihet som Reportere Uten Grenser har laget, er USA helt nede på 41.-plass med en score på 22,49 poeng. Norge har 8,79 poeng, mens Finland topper med 8,59 poeng.

«Under Obama har Justisdepartementet og FBI spionert på journalister gjennom å overvåke deres telefonbruk, navngitt én journalist som medsammensvoren i en kriminalsak simpelthen for å gjøre journalistikk, og stevnet andre journalister for å tvinge dem til å avsløre sine kilder og vitne i kriminalsaker», skriver Risen.

I løpet av Obamas åtte år som president, har det ifølge The New York Times vært ni saker hvor varslere er blitt stevnet for retten. Til sammenligning skjedde dette kun tre ganger i historien før Obama inntok Det hvite hus.

«Jeg fikk førstehåndserfaring da de forsøkte å tvinge meg til å avsløre konfidensielle kilder. Justisdepartementet ga seg til slutt, selv om de vant en sju år lang kamp som gikk helt til Høyesterett – sannsynligvis fordi de fryktet den negative publisiteten som ville ha kommet dersom de fengslet en journalist fra The New York Times», argumenterer James Risen.

NILS E. ØY mener at presse- og ytringsfrihet er nødvendig for et velfungerende demokrati.

Nødvendig for et demokrati

Hvorfor dette er bekymringsverdig, forklarer konstituert generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Presseforbund på effektivt vis:

- I flere sammenhenger understrekes gjerne at ytrings- og pressefriheten er en forutsetning for et levende demokrati. Bare ytringsfrihet for det enkelte menneske er ikke tilstrekkelig; det må også finnes ulike medier og møteplasser der meninger kan brytes og eventuelt samles, blant annet til opposisjon mot styresmakter og andre samfunnsmakter, mener han.

- Varslere og andre personer som må opptre anonymt, gjennom medienes kildevern, kalles gjerne ytringsfrihetens sikkerhetsventil. Uten slike ordninger vil mange tips, opplysninger og kritikk av lovstridige og kritikkverdige forhold ikke komme til samfunnets kunnskap, sier Øy til Nettavisen.

Hollywood-stjernen Meryl Streep løftet fokuset på pressens viktige samfunnsrolle i sin takketale da hun ble tildelt hedersprisen under forrige helgs Golden Globe-show. Hun angrep også Donald Trump for å gjøre narr av en handikappet journalist.

Trump svarte med å kalle Streep en overvurdert skuespiller. Så sent som i 2015 uttalte han imidlertid til The Hollywood Reporter at Streep er en utmerket skuespiller og flott person.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017