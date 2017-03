- Ingen bevis for at Trump ble avlyttet av Obama

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Forferdelig! Jeg har nettopp fått vite at Obama avlyttet meg i Trump Tower like før valgseieren. Ingenting ble funnet. Dette er mccarthyisme!» skrev president Donald Trump på Twitter 4. mars.

Flyttet fokus fra Sessions

Dette var mens media her i USA fokuserte på at justisminister Jeff Sessions unnlot å nevne under sin høring i Kongressen at han – i likhet med den sparkede Trump-rådgiveren Michael Flynn – hadde samtaler med Russland før Trump ble innsatt som president.

Twitter-posten fra Trump førte til at media flyttet fokuset bort fra Sessions og over på hans påstand om at han ble avlyttet av sin forgjenger, president Barack Obama, under valgkampen.

President Trump fulgte imidlertid ikke denne påstanden opp med bevis eller ytterligere informasjon. Ifølge kilder CNN har snakket med, postet Trump dette etter å ha sett en artikkel om dette hos nettstedet Breitbart.

- Det er ingen tvil om at noe skjedde. Spørsmålet er om det er overvåkning, er det avlytting eller hva der det? sa Trumps pressesekretær Sean Spicer ifølge CNN 7. mars.

TRUMP TOWER har vært under politibeskyttelse siden Donald Trump vant presidentvalget i USA. Trump hevder at bygget ble avlyttet av Obama under valgkampen.

DEVIN NUNES forteller onsdag at han ikke tror på president Trumps påstand om at Obama avlyttet Trump Tower. Nunes leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.





Tror ikke på Trump

Halvannen uke etter at Trump serverte påstanden, er det fremdeles ikke lagt fram bevis. Onsdag forteller også lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, at de heller ikke har sett bevis.

- Vi har ikke noen bevis på at dette skjedde, og faktisk tror jeg ikke på det, etter å ha snakket med mange mennesker den siste uke. Jeg tror ikke at det var noen avlytting av Trump Tower, sier Nunes ifølge CNN under onsdagens pressekonferanse.

Etterretningskomiteen avholder i neste uke en høring om Russlands påvirkning av presidentvalget i USA. FBIs direktør James Comey skal vitne i denne høringen 20. mars. Nunes ber president Trump og Justisdepartementet om å legge fram informasjon om den påståtte avlyttingen før dette.

I pressekretser er det en utbredt oppfatning at Trump helt enkelt lyver.

Etter at det kom fram at Justisdepartementet ønsket å utvide fristen for å svare etterretningskomiteen med én uke, tvitret programleder Joe Scarborough fra «Morning Joe» på MSNBC følgende:

«Dette er en vits, vel? Jeg prøver ikke å være frekk her, men alle vet at Trump løy om at Obama og FBI avlyttet ham. Alle!».

Hans medprogramleder Mika Brzinski spurte sine gjester tirsdag – Mark Halperin, Eugene Robinson og John Heilemann, tre erfarne politiske journalister – om noen av dem var uenige i det Scarborough tvitret.

- Det var en solid Twitter-melding, var responsen.