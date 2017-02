- Ingen har bevis for at Donald Trump var involvert i dette

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): General Michael Flynn trakk seg tirsdag fra sin stilling som president Donald Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet. Om det skjedde på hans eget eller presidentens initiativ er uvisst, og avskjeden kom besynderlig tett på at The Washington Post avslørte at Flynn løy om innholdet i sin samtale med Russlands USA-ambassadør.

Pressesjef Sean Spicer gjorde det tirsdag klart at Flynn måtte gå fordi han villedet visepresident Mike Pence og andre i staben, ikke fordi han diskuterte sanksjoner med den russiske ambassadøren, noe som muligens er et lovbrudd.

- Riktig av Trump



- Presidenten gjorde det han burde gjøre her, synes jeg. At Michael Flynn snakket med andre myndigheter, var faktisk jobben hans. Det står i jobbeskrivelsen for en nasjonal sikkerhetsrådgiver, at han skal snakke med andre nasjoner og myndigheter før et regjeringsskifte. Så det er helt passende. Historien her er at han mistet presidentens tillit og at han ikke snakket sant, og det er oppsigelsesgrunn i mine øyne, sier Paul Ryan, som er speaker i Representantenes Hus og en av de viktigste politikerne i det republikanske partiet i USA.

Uttalelsene fra Paul Ryan om Flynn-saken og Russland kommer under et intervju med det politiske talkshowet «Morning Joe» på MSNBC. Russland er et hett tema i USA etter at både The New York Times og CNN natt til onsdag avslørte at flere rådgivere i Trumps administrasjon i lang tid har hatt en «konstant dialog» med Russland.

Ryan forteller at Husets etterretningskomité har sett på dette en stund nå og vil fortsette å gjøre det.

- Husk at etterretningsbyråene under Obama-administrasjonen gjorde undersøkelser, samlet bevis og orienterte oss for en drøy måned siden, så det er ikke sånn at dette ikke er blitt grundig undersøkt. Russland forsøkte å blande seg inn i vårt presidentvalg. Dette er årsaken til at jeg er en tilhenger av sanksjonene, at jeg er en Russland-hauk og en Russland-skeptiker, for deres interesser sammenfaller ikke med våre interesser. Vi vet allerede at Russland har forsøkt å blande seg inn i vårt valg, det er solid etablert. Vi vet dette. Men ingen har bevis for at Donald Trump var involvert i dette, sier Ryan.

Misliker Putin-kommentarer

En av gjestene i Morning Joe, Willie Geist, påpeker overfor Ryan at president Donald Trump har kommentert at «Vladimir Putin er en sterk leder, i motsetning til hva vi har i USA med Obama», og at «USA, tar menneskeliv, Putin tar menneskeliv – hva så?» og lurer på om den generelle velviljen Trump viser overfor Putin plager Ryan.

- Ja, kommentarene om moralsk likeverdighet bekymrer meg. Jeg ønsker ikke å praktisere relativisme i vår utenrikspolitikk eller i livet, så jeg abonnerer ikke på noen form for moralsk likeverdighet mellom Russland, som dreper mennesker og invaderer andre land, og USA, så hele den ideen om moralsk likeverdighet er en ide jeg ikke liker, sier Ryan.

Han fortsetter:

- Men som jeg har sagt tidligere: Denne presidenten mener at det vil være bedre for vår nasjonale sikkerhet om Russland begynner å ro i samme retning som oss i stedet for imot oss. Det er en rasjonell ting å mene. Det vil være flott om det skjer. Jeg tror at Donald Trump er en mann som er dyktig til å bygge gode relasjoner og vet hvordan han skal gjennomføre avtaler.

Vil satse på NATO



Speaker Ryan forstår at enkelte amerikanske politikere påpeker at det vil være bedre om Russland jobber sammen med USA i stedet for mot USA, men understreker at han personlig ikke tror at det noen gang kommer til å skje.

- Jeg mener at Obama gjorde feil i å gi Russland rakettforsvaret, jeg mener han gjorde feil i å satse på en «ny start», jeg synes ikke det fungerte. Husk da de invaderte Georgia. Invasjonen i Krim var ikke den første invasjonen deres. Så jeg kjøper ikke at vi kan forandre russerne. Jeg gjør helt enkelt ikke det. Men det er en rimelig og rasjonell tanke. Mange innenfor nasjonal sikkerhet er uenige med meg. Mange sier «Nei, nei, gi Putin respekt, så hjelper han oss i Syria. Han vil stanse ved NATOs grenser». Hør, jeg vil gi NATO flere ressurser. Jeg skal besøke NATO til høsten. Jeg vil utplassere NATO-ressurser i de baltiske landene og i Polen.

- Bekymrer det deg at general Flynn følte at det var nødvendig å lyve om samtalen til visepresidenten?

- Ja, det bekymrer meg. Det er derfor Jeg mener at det var riktig å be om hans oppsigelse. Hadde jeg vært president, hadde jeg gjort nøyaktig det samme.