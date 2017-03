- IS-lederen har sviktet sine egne

ANNONSE

Amerikanske og irakiske tjenestemenn hevder at lederen for terrororganisasjonen IS, Abu Bakr al-Baghdadi, har flyktet fra den irakiske byen Mosul, og dermed overlatt oppgaven med å forsvare byen mot de irakiske og amerikanske troppene til sine følgere.

Selv gjemmer al-Baghdadi seg i den irakiske ørkenen, og fokuserer på sin egen overlevelse, sier tjenestemennene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Halve byen frigjort

Den islamske staten (IS) tok kontrollen over den nordirakiske byen i 2014. De irakiske regjeringsstyrkene, assistert av en militær koallisjon ledet av amerikanske styrker, innledet en operasjon 17. oktober i fjor for å ta tilbake byen.

I januar i år ble den østlige delen av byen frigjort av regjeringsstyrkene, men fortsatt er den vestlige delen av byen - gamlebyen, en mer utfordrende bydel med smale gater der IS har foretatt flere selvmordsaksjoner mot irakiske styrker - okkupert av terroristgruppa.

Nå foregår kampen uten IS-lederen til stede, i hvert fall om vi skal tro de irakiske og amerikanske tjenestemennene.

Gjemmer seg i ørkenlandsbyer

Det er omtrent umulig å kunne si hvor al-Baghdadi befinner seg, fordi IS-lederen sjeldent bruker kommunikasjonsmidler som kan overvåkes. Dessuten holder han seg i konstant bevegelse, ofte med flere ulike tilholdssteder i løpet av et døgn.

Men amerikansk og irakisk etterforskning tilsier at lederen har forlatt sine styrker i Mosul. Indikasjonene kommer på grunn av liten kommunikasjon fra IS-ledelsen, pluss faktumet at gruppa har tapt ytterligere territorier i Mosul - den klart største byen som IS noen gang har okkupert.

MOSUL I RUINER: En gutt er avbildet ved noen av ruinene i Mosul, Irak, etter at regjeringsstyrkene har gått til angrep på IS-styrkene i byen.

Forsøkene på å finne IS-lederen har fått militæret til å tro at al-Baghdadi ikke befinner seg i byen sammen med de kjempende krigerne, men at han i stedet gjemmer seg blant sivile i ørkenlandsbyer som støtter ham.

Al-Baghdadi har ikke latt høre fra seg siden november i fjor, to uker etter at offensiven mot Mosul startet, da han oppfordret sine følgere til å kjempe imot «de troløse» og «la blodet deres flyte som elver».

Angriper gamlebyen

Den irakiske styrken på 100.000 soldater begynte sist måned på den andre delen av Mosul-operasjonen, der målet er å frigi hele byen fra terroristenes grep.

Etter å ha tatt tilbake den østlige delen av byen, krysset soldatene da elva Tigris og startet på frigjøringen av gamlebyen i Vest-Mosul. Fremgangen har vært stabil, og koallisjonen sier nå at det ikke er et spørsmål om «hvis», men «når» hele byen er frigjort.

Motangrep

Onsdag skulle irakiske styrker overraske IS med en rask framrykking i Mosul sentrum, men ble imidlertid i stedet rammet av et voldsomt motangrep.

Natt til tirsdag erklærte irakiske styrker at de hadde inntatt et bygningskompleks som tidligere huset administrasjonen i provinsen Nineveh, der Mosul er hovedstad, men kort tid etter iverksatte IS et voldsomt motangrep og omringet hundrevis av irakiske spesialstyrker.

Det er uklart hvor mange som ble drept og såret, men overlevende soldater og politifolk forteller om dramatiske timer.

– Vi sto fast der, ingen kunne nå fram til oss. Jeg unnslapp så vidt. Snikskytterne traff bilen min to ganger, men jeg tråkket ikke på bremsen en eneste gang, sier Hamza Daoud fra Iraks føderale politistyrker, som måtte kjøre bilen rett inn i en veisperring for å komme seg ut.

Hylles som helter

Styrkene som deltok i det vågale raidet, blir nå hyllet som helter av irakiske og amerikanske militærtopper.

Men Daoud mener at operasjonen var dumdristig.

– Planen var idiotisk. Jeg vet ikke hvorfor vi gjorde det, sier politimannen, som tirsdag måtte frakte to døde kolleger til en klinikk.

En annen politimann forteller at han satt fast i timevis i bygningskomplekset mens IS-krigere dukket opp fra områdene rundt og sperret veiene som styrkene hadde brukt for å rykke fram.

Under stort press

Militære ledere hadde tenkt at den raske framrykkingen skulle overraske IS. Tabben synliggjør de store utfordringene som styrkene står overfor når de skal innta gamlebyen, som er den tettest befolkede og mest uoversiktlige delen av byen.

Styrkene er samtidig under stort politisk og militært press for å få full kontroll over millionbyen så fort som mulig.

I de nylig gjenerobrede områdene ligger også Mosuls antikke museum, men det er plyndret og ødelagt. I utstillingshallene ligger det nå hauger med søppel, og i kjelleren er gulvet dekket av aske.

